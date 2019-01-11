شركة بيغ هيت الترفيهية تطلق فرقة شبابية جديدة

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من المقرر أن تقوم شركة "بيغ هيت" الترفيهية المشرفة على فرقة "بي تي إس" بإطلاق فرقة شبابية جديدة.

وكشفت الشركة يوم الخامس عشر من يناير عن العضو الثالث في فرقتها المرتقبة "تي إكس تي" واسمه "هيونينغ كاي".

وكانت الشركة قد كشفت عن العضوين الأول "يون جون" والثاني "سوبين" يومي الحادي عشر والرابع عشر على التوالي.

وسيتم الكشف عن العضو الرابع في الفرقة يوم الثامن عشر من يناير.

وستكون هذه الفرقة الأولى من نوعها التي تطلقها شركة "بيغ هيت" منذ فرقة "بي تي إس" في عام 2013.