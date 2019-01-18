كريم جي سانغ جين: العالم العربي منطقة مهمة عالميا





"جي سانغ جين"، واسمه العربي "كريم"، طالب في السنة الثالثة بقسم اللغة العربية بجامعة هان غوك للدراسات الأجنبية، التحق مؤخرا بالقسم العربي ليكون مسؤولا عن إرسال الرسائل والهدايا إلى المستمعين العرب، ويحكي في مقابلة مع القسم العربي كيف ساعدته خدمته العسكرية كجندي مترجم في الجيش الكوري على تحسين مستواه في اللغة العربية.

ويقول كريم إنه شعر في البداية بمعاناة كبيرة في ترجمة الأخبار والمقالات من وسائل الإعلام العربية، لكنه واصل دراسة قواعد اللغة بشكل شامل، كما شارك في نشاطات كثيرة ذات صلة باللغة والثقافة العربية، منها أداء دور في مسرحية "مغامرة رأس المملوك جابر" التي عرضت في الجامعة، وتقديم عروض للرقص التقليدي العربي في الجامعة وفي مهرجان الثقافة العربية في عام 2016.

ويقول كريم إن سبب توجهه إلى دراسة اللغة العربية هو ما قاله أستاذه في مادة الجغرافيا خلال المرحلة الثانوية من أن العالم العربي منطقة مهمة على مستوى العالم.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".