© DAESUNG ELTEC

نتعرف على شركة "ديه صونغ إلتيك 대성엘텍" وهي شركة متخصصة في توفير أجهزة اتصال بين السيارات وشبكة الإنترنت.





رئيس فريق البحث والتطوير فيها "بارك كيل سو 박길수":

تاريخ هذه الشركة يعود لنحو أربعين عاما قضتها في مجال تطوير وصناعة نظم المعلومات والترفيه الداخلي في السيارة. كانت البداية في مطلع سبعينيات القرن الماضي. مقر الشركة يقع في مدينة "بيونغ تيك"، ولديها نحو ثمانمائة من العاملين، ومركز بحثي متخصص في "غوم تشون" في غرب سيول. قمنا بعرض منتجاتنا من نظم الاتصال والترفيه الداخلي في السيارات، في المعرض المخصص لعرض آخر التقنيات وأحدث التطورات في مجال السيارات ونظم القيادة والسيارات ذاتية القيادة، ونظم التواصل الآلي الإلكتروني بين السيارة وقائدها، وسجلات البيانات الخاصة بحوادث الحركة والمرور.





تأسست هذه الشركة في عام 1979 كشركة لتصنيع المعدات الأصلية الخاصة بشركة "ألباين" وهي شركة يابانية متخصصة في تصنيع الأجهزة الصوتية للسيارات. وبالتالي تجمّعت لدى الشركة قدرات تقنية متنوعة بسبب شراكاتها وتعاقداتها مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، ونجحت بجانب استجلاب معدات من تلك الشركات في تصنيع أدوات خاصة بها مثل مكبرات للصوت وسماعات وفلاتر صوتية. وأهم مجال تعمل فيه هذه الشركة حاليا هو مجال النظم الصوتية البصرية الملاحية، وتقنيتها الجوهرية الأكبر هي نظام المعلومات والترفيه الداخلي في السيارات، وهو نظام تداخلت فيه تقنيات مختلفة خاصة بالصوت والصورة وأدوات الترفيه وحركة الملاحة المعلوماتية. وكان من بين المعروضات الجديدة للشركة جهاز للتعرّف على الإيماءات.





رئيس البحث والتطوير بارك :

منتجنا يستعمل تقنية مرتكزة على نظام تعرّف على الإيماءات مجهز بنظام صوتي وكاميرا موصلة به، بحيث ترصد أي حركة مهما كانت دقيقة من قبل السائق، مثل حركات مفاصل أصابع يده وتفهم الكيفية التي يقوم بها سائق السيارة بتشغيل مختلف الأجهزة في سيارته. ومع تكرار عملية التشغيل يتوفر للجهاز مخزون من المعلومات والبيانات حول حركة يد السائق وبصماته وكيفية تفاعله مع سيارته في أثناء القيادة. هكذا يصبح من الممكن التحكم في كل النظم الداخلية السمعية والترفيهية الداخلية في السيارة فقط عبر إيماءة من اليد وحدها. نقوم بتصنيع هذه النظم حاليا على مستوى تجريبي، لكن مع تطور التقنية سنقوم بتوسيع دائرة نطاقها من التعرف على الإيماءات حاليا إلى تقنية الكتابة الهوائية.





يمكن هذه الأيام لسائق السيارة المجهزة بتقنيات الذكاء الصناعي التحدث مباشرة مع الأجهزة الصوتية الخاصة بالسيارة لتوجيهها لما يريد في أثناء القيادة. كل ذلك أصبح ممكنا مع تطوير نظم المعلومات والترفيه الداخلي في السيارات، وتقنية التعرف على إيماءات اليد، وهي تقنية ثلاثية الأبعاد.





رئيس البحث والتطوير بارك :

لا يوجد عدد كبير من الشركات في العالم يقوم بتصنيع منتجات خاصة بالتعرف على الحركة أو الإيماءة. توجد منتجات قليلة تم بها تجهيز سيارات فاخرة بتكلفة باهظة وعلى مستوى اختباري ولكن ليس داخل كوريا. هدفنا هو تطوير هذه التقنية بحيث تصبح منتشرة وفي مقدور كل من يمتلك سيارة. ما زلنا في مرحلة البحث والتجربب، لكن من المؤكد أننا سنصل لهدفنا خلال السنوات الخمس القادمة.





تمكنت شركات كورية لإنتاج السيارات، مثل كيا وهيون ديه، من عرض تقنيات مبتكرة خاصة بالتعرف على حركات أصابع سائقي السيارات، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية الذي يعد الأكبر من نوعه، والذي انطلق يوم الثامن من يناير في مدينة "لاس فيغاس" في الولايات المتحدة الأمريكية.





© DAESUNG ELTEC

رئيس البحث والتطوير بارك :

عرضنا نظما متكاملة ترضي أذواق مختلف المستهلكين داخل كوريا وخارجها. بالنسبة لنظم البث الصوتي، فالأمر قد يختلف من بلد لآخر حسب المعايير السائدة في كل بلد. نظام البث الصوتي في كوريا مثلا هو نظام رقمي متعدد الوسائط، في حين تستعمل بلدان أخرى عديدة نظام البيانات بالراديو. تقنيتنا تستطيع الدمج بين مختلف الوظائف في نظام واحد. ونحن نطمح لتطوير جهاز يتيح للمستهلك تحديد ما يريد حسب ذوقه ومزاجه الخاص.





النظام الصوتي المرئي للملاحة الذي تنتجه هذه الشركة الكورية يوفر لقائد السيارة دمج كل وظائف وأنشطة الهاتف الذكي وراء عجلة القيادة، وهو ما يجعل منها عجلة قيادة ذكية لسيارة ذكية مجهزة بنظم اتصال وترفيه وتواصل وتفاعل بين السائق وسيارته، وبينه وبين سائقي السيارات الأخرى.





رئيس البحث والتطوير بارك :

نوفر منتجاتنا للشركات المحلية لصناعة السيارات ونصدر بعضها كذلك للخارج. وجودنا في السوق حاليا ضعيف بشكل نسبي مقارنة مع الشركات الكبرى لكننا نبذل جهودا متواصلة لزيادة وتعزيز نصيبنا في الأسواق خاصة من أجل التصدير. وهدفنا النهائي هو التوسع والنمو بشكل مضطرد لنصبح لاعبا عالميا مؤثرا في مجالنا بتقنيات متطورة.





مدفوعة بالتطور الهائل الذي يشهده قطاع المعلومات والاتصالات، من المتوقع أن تعتري صناعة السيارات في كوريا تغييرات وتحولات جوهرية خلال السنوات القليلة القادمة، وربما أكبر من كل التطورات التي شهدتها تلك الصناعة طوال تاريخها الذي يزيد عن قرن من الزمان. وفي هذا الإطار، ترفع شركة "ديه صونغ إلتيك" شعار "الانطلاق نحو المستقبل" على طريق التجديد والإبداع.