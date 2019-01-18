المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

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عقد الجانبان الأمريكي والصيني جولة محادثات هي الأولى من نوعها منذ اتفاق رئيسيْ البلدين على هدنة تجارية لمدة تسعين يوما. ووُصف الاجتماع الأخير الذي عقد في بكين على مستوى نواب الوزراء بأنه "نصف ناجح"، حيث توصل إلى بعض الاتفاقات الجزئية.





الباحث "جو يونغ تشان 조용찬" من معهد البحوث الاقتصادية الصيني الأمريكي:

الوفد الأمريكي تكوّن من خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات، منها الشؤون التجارية والزراعية والمالية والخاصة بالطاقة وغيرها، بجانب مسؤولين من البيت الأبيض، وخبراء في العلاقات الأمريكية الصينية. وقد بادر الوفد الأمريكي بتقديم مطالب قوية للصين ومعلومات مقنعة وحقيقية وأرقام مؤكدة وموثقة حول الموازين التجارية بين البلدين، وما فعلته بكين بشأن تعهداتها السابقة حول استيراد المنتجات الأمريكية. فقد كانت الصين قد قدمت التزامات تجارية يقدر حجمها بنحو 1.2 تريليون دولار خلال القمة الأمريكية الصينية السابقة. وخلال المحادثات الأخيرة طالب الجانب الأمريكي الجانب الصيني بالكشف عن معلومات وتفاصيل عما تم في هذا الصدد. كان واضحا أن الجانب الصيني واقعا تحت ضغط متواصل من الجانب الأمريكي.





وبينما بعثت واشنطن وفدا كبيرا يضم عددا من كبار المسؤولين، فاجأت الصين الجميع بإرسال نائب رئيس وزرائها لحضور الجلسة الأولى من المحادثات. وطالب الجانب الأمريكي نظيره الصيني بتقديم تنازلات متعددة، بينما لم يبد الطرف الصيني استعدادا إلا لقبول القليل منها. ولكن يبقى أن الطرفين قد نجحا في تضييق فجوة الخلافات بينهما على المستوى الراهن على الأقل.





الباحث "جو يونغ تشان 조용찬" :

لم يخض الجانبان بعد في تفاصيل العديد من القضايا الخلافية بينهما، وإن كانت هناك تقارير تشير إلى أن هناك حوارا دار حول سبعة موضوعات رئيسية، على رأسها موضوع حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر أحد أكبر القضايا الخلافية. وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن الشركات الأمريكية تتعرض لخسائر مالية سنوية تبلغ حوالي 30 مليار دولار في المتوسط كنتيجة للنقل القسري للتكنولوجيا. وقد طالب الجانب الأمريكي الصين بتقديم إجراءات فعالة ومؤثرة لمعالجة هذا الموضوع، إلا أن الصين تتدعي أنها لا تمارس أي نوع من القهر لإجبار الشركات أمريكية على نقل تقنياتها للصين وتتهم أمريكا بالتدخل في شؤونها الداخلية. تشك أمريكا في أن جيش التحرير الشعبي الصيني يقوم بشكل غير مشروع بجمع معلومات متعلقة بالتكنولوجيا الأمريكية عن طريق القرصنة العنكبوتية. وتطالب أمريكا الصين كذلك بإلغاء سياستها الصناعية المعروفة باسم "صنع في الصين 2025" وهي سياسة تتيح للحكومة الصينية تقديم دعم هائل للشركات الصينية بشكل ينافي قوانين منظمة التجارة العالمية. وحسب بعض التقارير، أبدت الصين موافقتها على إدخال بعض التعديلات الجزئية على تلك السياسة لكنها أكدت أنها لا تقبل بطرح سياساتها الاقتصادية للنقاش العام في محادثات مثل هذه.





ويشير المراقبون إلى أن الصين كانت قد بدأت في واقع الأمر، وحتى قبل بدء الاجتماع الأخير، باتخاذ بعض الإجراءات التصالحية مع الولايات المتحدة، مثل التوقف عن السياسات الانتقامية الخاصة بالرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية، وزيادة كميات مشترياتها من الحبوب الأمريكية. وكان من المقرر عقد الاجتماع لمدة يومين، إلا أن الطرفين اتفقا على مده ليوم إضافي. وقد يتساءل البعض عن أسباب حرص الجانبين على ابقاء جسور التواصل مفتوحة بينهما.





الباحث "جو يونغ تشان 조용찬" :

البنك الدولي توقع أن يتراجع معدل النمو السنوي في الصين إلى 6.2% لهذا العام وهو ما يعني أن الاقتصاد الصيني لم يعد في حالة جيدة. وقد تسبب النزاع التجاري الأخير بين واشنطن وبكين في خسائر متنوعة للصين، من بينها فقدان 700 ألف وظيفة وحدوث ارتفاع كبير في تكلفة العمالة وبالتالي الإنتاج، ومن ثم تدني القدرات التنافسية للشركات الصينية في الخارج، وقيام شركات عالمية وصينية بنقل قواعد إنتاجها إلى بلدان أخرى. وكل ذلك تسبب في انكماش حجم الناتج الإجمالي المحلي واهتزاز العديد من الأسواق خاصة الأسواق المالية والعقارية والمتعلقة بالنقل. حتى المشروعات الحكومية الصينية الطموحة الخاصة بالذكاء الصناعي والسيارات الذكية والإصحاح البيئي بدأت في التباطؤ. وقد عاد في العام الماضي حوالي 7.5 مليون مواطن صيني إلى قراهم في الريف بعد فقدان وظائفهم، وأعلنت أكثر من خمسة ملايين شركة عن إفلاسها، وبلغ حجم البطالة أكثر من عشرة ملايين شخص.





التداعيات الخطيرة للحرب التجارية الأمريكية الصينية امتدت كذلك للجانب الأمريكي، حيث سجل النشاط الصناعي الأمريكي تراجعا هو الأكبر خلال العاميْن الأخيرين. وفي بورصة نيويورك شهدت شركات أمريكية كبرى مثل "آبل" خسائر هي الأكبر منذ ست سنوات. ولأن الخسائر كانت متبادلة، فقد سعى الجانبان لتطويق وتسوية الخلافات بينهما وتأجيلها في الوقت الراهن على الأقل.





الباحث "جو يونغ تشان 조용찬" :

صرح وزير التجارة الصيني في بيان رسمي بأن الجانبين تبادلا الآراء بشكل صريح وعميق بناء على أسس قوية. كان الاجتماع الأخير بمثابة اجتماع تنسيقي استكشافي ليتلمس كل طرف مواقف الطرف الآخر تجاه القضايا الخلافية الحساسة، وتحقيق تطور لمتابعته بشكل جيد في الاجتماع القادم في واشنطن في منتصف الشهر الجاري. من المؤكد أن الخلافات ما زالت كبيرة حول العديد من المسائل مثل الميزان التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية والقرصنة الإلكترونية ونقل التكنولوجيا. هذه كلها قضايا تم تحديدها وحصرها لكي تتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة.





ويقول الخبراء إن الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصاديْن على مستوى العالم تدور من أجل عدة قضايا متنازع عليها من وجهتي نظر مختلفتين. فالولايات المتحدة تنظر بعين الريبة للسياسات الصناعية التي تنتهجها الصين والتي تراها سياسات مجحفة وغير متسقة مع القوانين الدولية. ومن جانبها ترى الصين أنها أوفت بكل المتطلبات المتفق عليها وقدمت الكثير من التنازلات الصعبة. وإزاء هذه الاختلافات الجوهرية، لا يتفاءل الكثيرون بإمكانية حدوث تطور ملحوظ خلال وقت قريب.





الباحث "جو يونغ تشان 조용찬" :

رغم أن الاجتماع الأخير مضى بشكل سلس، إلا أن الخلافات بين الجانبين ما زالت متسعة ومستمرة. فهذه الحرب التجارية بين البلدين الكبيرين مجرد جزء من استراتيجية تنافسية عالمية واسعة. حتى لو تمكنا من تسوية نزاعاتهما التجارية والمالية، فإن طموحات كل طرف في التوسع والهيمنة ستبقى مشتعلة ومتمددة. وفي حالة فشل البلدين في التوصل إلى توافق خلال فترة الهدنة المتفق عليها، فإن خسائر الطرفين ستستمر وتؤثر سلبا على اقتصاديْ البلدين، كما ستعيق حركة المال والأشخاص وتخلق اضطرابا على المستوى العالمي الواسع. يحتفل البلدان هذا العام بذكرى مرور أربعين عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وهذه المواجهات القائمة بينهما أمر سيكون له مخاطره وخسائره على الجانبين، كما قد يقود إلى تطورات وسيناريوهات ربما ستكون أسوأ على الصعيد العالمي أيضا.





الحرب التجارية الأمريكية الصينية المتوقفة حاليا بهدنة ستنتهي في الأول من مارس القادم، ربما ستعود أشرس وأكثر اشتعالا ما لم يتم التوصل لتوافق قبل ذلك التاريخ. ولذلك فإن العالم كله يعقد آمالا على المحادثات القادمة التي ستكون على مستوى أعلى.