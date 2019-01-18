افتتاح أول مطعم حلال في جزيرة جيه جو

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افتتحت السيدة "ها مين كيونغ" أول مطعم خاص للطعام الحلال في جزيرة جيه جو بالتعاون مع بعض اللاجئين اليمنيين هناك.

يذكر أن السيدة "ها" ظلت تساعد اليمنيين المقيمين في الجزيرة منذ شهر يونيو من العام الماضي، حيث سموها "وردة" باللغة العربية.

ولهذا اتخذ المطعم عنوان "وردة". وترجع علاقات "ها" التي تخصصت في الموسيقى الكورية التقليدية، مع اليمنيين، إلى شهر يونيو الماضي حيث عرفت من خلال خبر على فيسبوك أن عشرات اليمنيين يسكونون في الهواء الطلق في الجزيرة، وذلك قبل أن تتحدث الصحافة الكورية على قضية اللاجئين اليمنيين.

ولم تكن السيدة "ها" تعرف عن اليمن جيدا، فقط عرفت أنه يعاني من حرب أهلية. وفي ليلة من ليالي شهر يونيو الماضي أعطت غرفة عمل لها مبنية تحت الأرض كانت تمارس فيها عزف الطبل والرقص الكوري التقليدي، لخمسة عشر يمنيا كانوا يسكنون في الهواء الطلق، ومن ثم بدأت علاقاتها مع اليمنيين هناك.

ومنذ ذلك اليوم، أصبحت تلك الغرفة ساحة لراحة اليمنيين الذين لا يجدون سكنا لهم هناك. وبعد أن انتشر هذا الخبر، بدأ بعض سكان الجزيرة يساندونها في مساعدة اليمنيين.

ويذكر أن حوالي ثلاثين يمنيا ظلوا يقيميون في تلك الغرفة. وبلغ عدد اليمنيين الذين استخدموا تلك الغرفة حتى الآن مائة شخص. وردا على حسن الضيافة التي لاقوها في الجزيرة التي تبعد حوالي ثمانية آلاف كيلومتر عن وطنهم، سموها بـ"وردة". وفي شهر أكتوبر من العام الماضي سمحت الحكومة الكورية لثلاثمائة وتسعة وثلاثين يمنيا بالإقامة الإنسانية في الجزيرة.

وكان اليمنيون الذين استخدموا غرفة عمل السيدة "ها" يشتاقون إلى الأطعمة اليمنية وكانوا يطبخونها لأنفسهم أو لتقديمها إلى الكوريين هناك، وكانت "ها" تعمل مدرّسة مؤقتة للموسيقى في مدرسة ابتدائية أو تقدم عروضا في الجزيرة، لكنها قررت افتتاح أول مطعم عربي هناك بالتعاون مع صديقتها " لي ييه سو". واختارت "وردة" كاسم للمطعم.

وقامت بتوظيف "أمين" الذين كان يعمل طباخا في اليمن وماليزيا، ثم قامت بتوظيف ثلاثة يمنيين آخرين، هم: سامي ونصري وعبد الرحمن. ووصف سامي مطعم وردة بأنه أمل اليمنيين. وقال إنه يشعر بالشكر للكوريين والمجتمع الكوري على قبوله، مشيرا إلى أن البقاء في مكان آمن بعيدا عن رعب الحرب أمر رائع له ولغيره من اليمنيين.