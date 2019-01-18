زيارة وزير الصناعة الكوري إلى الإمارات

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زار وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" الإمارات في أوائل هذا الأسبوع لدعم بيع المفاعلات النووية هناك.

وتشهد الإمارات حاليا إنشاء مفاعلات نووية كورية الصنع، وتهدف زيارة الوزير الكوري إلى الإمارات إلى دعم الاتحاد الكوري المكون من المؤسسة الكورية للطاقة المائية والنووية ومؤسسة الكهرباء الكورية، في الفوز بمشروع إماراتي لتنسيق وتنظيم المفاعلات تبلغ قيمته اكثر من ملياري دولار.

وطبقا لوزارة الصناعة الكورية، قام الوزير سونغ بزيارة إلى الإمارات خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من هذا الشهر، حيث التقى بعدد من كبار المسؤولين هناك لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والصناعة بما في ذلك المفاعلات النووية. وكانت تلك أول زيارة يقوم بها إلى الخارج منذ توليه منصبه في العام الماضي.

والتقى الوزير سونغ بخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث ناقش معه ما تم إنجازه من إجراءات بعد زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الإمارات في شهر مارس من العام الماضي، كما ناقش معه سبل توسيع التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

الجدير بالذكر أن مشروع براكة للمفاعلات النووية يمثل أول تصدير من المفاعلات النووية الكورية إلى الخارج. كما التقي الوزير سونغ مع سلطان الجابر وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، حيث طلب منه المساعدة في حصول الجانب الكوري على الفوز بمشروع الغازولين والعطريات للشركة الوطنية.

واقترح سونغ عقد مؤتمر لتقاسم التجربة الكورية في التكرير والبتروكيماويات بمناسبة الزيارة المرتقبة لولي العهد الإماراتي إلى كوريا. وبالإضافة إلى ذلك توجه سونغ خلال زيارته إلى موقع إنشاء مفاعلات براكة من أجل تشجيع العاملين الكوريين هناك.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير سونغ شارك بكونه ممثلا لكوريا في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وشجع المسؤولين من الشركات الكورية التي شاركت في معرض خاص للطاقة أقيم احتفالا بالأسبوع.

يذكر أن ثمانية أجهزة حكومية وعامة كورية، وثلاث عشرة شركة كورية، قد شاركت في هذا المعرض الذي يعتبر أكبر معرض من نوعه في الشرق الأوسط.