رحلات جماعية من أربع ممثلات كوريات في المغرب





من المتوقع أن يتم بث أول حلقة من برنامج تليفزيوني خاص للرحلات الجماعية في المغرب غدا السبت تم إنتاجه بمشاركة أربع ممثلات جميلات.

وقد غادرت كوريا الممثلات الأربع، وهن: "كو دو سيم" التي أطلق عليها اسم "أم الشعب"، و"أوه يون سو" الجميلة المقاومة ضد الشيخوخة، و"لي هيه يونغ" عارضة الأزياء البارزة، و"إيم سو هيانغ" ملكة الحب في المسلسلات الدرامية، حيث توجهن إلى المغرب من أجل تصوير الجزء الثاني من البرنامج التلفزيوني "رحلات جماعية حول العالم".

ومن المتوقع أن يتم بث رحلاتهن الجماعية في المغرب والتي استجلبت اهتمام الجمهور حتى قبل مغادرتهن، لمدة أربعة أسابيع في كل يوم سبت بدءا من يوم الغد. ومن المتوقع أن ينقلن عبر شاشات التلفزيون مختلف المناظر الإفريقية الرائعة بما فيها مدينة مراكش الحمراء بالمغرب التي تحتفظ بألف سنة من التاريخ وأكبر صحراء في العالم.

يذكر أن الممثلة الكبيرة "كو دو سيم" التي مر ثمانية وأربعون عاما على بدئها التمثيل، تشارك لأول مرة في برنامج ترفيهي خاص بالرحلات، وقد أظهرت اهتمامها من خلال طرح الكثير من الأسئلة حول المغرب.

ومن المتوقع أن يقدم هذا البرنامج مختلف أنواع المظاهر الثقافية المغربية التي لا يعرفها الكوريون العاديون، إلى جانب الأطعمة المغربية اللذيذة. وقبل فترة تم بث برنامج تلفزيوني حول زيارة بعض المغربيات الجميلات إلى كوريا مما أثار اهتمام المشاهدين الكوريين كثيرا. ومن المتوقع أن يجذب البرنامج الجديد مرة أخرى انتباه المشاهدين الكوريين إلى دولة المغرب الجميلة والساحرة.