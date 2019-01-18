محكمة كورية تبرئ 18 من المشاركين في انتفاضة جيجو عام 1948

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برأت محكمة جيجو الإقليمية 18 شخصا كانوا مسجونين بتهمة المشاركة في الانتفاضة الدموية التي اندلعت في جزيرة "جيجو" عام 1948 واستمرت حتى عام 1954، وذلك من خلال رفضها جميع التهم الموجهة لهم في المحاكمة التي تم إعادتها أمس الخميس بناء على طلبهم.

وتمت إعادة تسليط الضوء على انتفاضة "جيجو" بعد تمرير القانون الخاص بها في شهر يناير من عام 2000 بناء على المطالبة بالكشف عن الحقائق المتعلقة بالانتفاضة واستعادة سمعة ضحاياها التي تم تشويهُها.

وبموجب هذا القانون، تم تشكيل لجنة خاصة بالكشف عن الحقائق واستعادة سمعة الضحايا يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس عام 2000، حيث أشارت نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة إلى أن عددا من مواطني جيجو قد تعرضوا للقتل في أثناء عمليات القمع الدموية التي قامت بها قوة عقابية ضد المنتفضين.

وقالت إن الانتفاضة اندلعت يوم الأول من مارس عام 1947 الذي أطلقت فيه الشرطة أول نار على المتظاهرين، واستمرت حتى يوم الحادش والعشرين من سبتمبر عام 1954.

الجدير بالذكر أن مجموعة من المتظاهرين المسلحين الموالين للشيوعية قد هاجموا 12 محطة شرطة وعددا من أنصار المعسكر المحافظ في جزيرة جيجو يوم الثالث من شهر مارس عام 1948.

وبدأت سلطات جيجو ممارسة القمع العسكري ضد المظاهرات دون وضع أي حل جذري، وهو ما تسبب حدوث اشتباكات عسكرية بين الشرطة والمتظاهرين المسلحين الأمر الذي أدى إلى مصرع أكثر من 14 ألفا من المواطنين و180 من الجنود و140 من رجال الشرطة.