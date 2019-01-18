واشنطن تكشف عن استراتيجية جديدة للدفاع الصاروخي

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كشفت الولايات المتحدة عن استراتيجية جديدة للدفاع الصاروخي في الوقت التي يتوجه فيه نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إلى واشنطن.

وتشمل الاستراتيجية الجديدة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس، نشر رادارات وأجهزة استشعار جديدة في الفضاء قادرة على اكتشاف واعتراض أي صاروخ أجنبي عند إطلاقه وتمييزه.

وتختلف هذه الاستراتيجية عن الاستراتيجة السابقة التي تعتمد على الصواريخ المطلقة من الأرض في اعتراض صواريخ تستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة.

كما تشمل الاستراتيجة الجديدة الاعتماد على الأصول الاستراتيجة الموجود حاليا، بما فيها مقاتلات "إف-35"، في اعتراض الصواريخ عند إطلاقها.

الجدير بالذكر أن الجيش الكوري الجنوبي قد اشترى 40 من مقاتلات الشبح من طراز "إف-35 إيه" من الولايات المتحدة، وسوف ستصل اثنتان منها إلى كوريا في أواخر مارس القادم.

وتضم الاستراتيجية الجديدة للدفاع الصاروخي أيضا مفهوم مواجهة صواريخ كروز والصواريخ الفرط صوتية.

وأكد الرئيس "ترامب" في أثناء تقديمه الاستراتيجة الجديدة أنها ستحمي الشعب الأمريكي من شتى أنواع الهجمات الصاروخية.

وتضمنت الاستراتيجية قلق الولايات المتحدة من القدرات الصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية وإيران وروسيا والصين، وأكدت على أن صواريخ كوريا الشمالية مازالت تشكل تهديدا غير عادي رغم إمكانية وجود مجال جديد للسلام معها.

وأضافت أن كوريا الشمالية استثمرت موارد كبيرة في برامجها النووية والصاروخية الباليستية خلال العقد الماضي لتكون قادرة على مهاجمة البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وما يثير اهتمام الكثيرين هو أنه تم الكشف عن هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للدفاع الصاروخي في الوقت الذي يبدأ فيه المسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" زيارته للولايات المتحدة، ولذلك يرى بعض المراقبين أن هذه الاستراتيجية قد تسهم في فرض ضغوط على كوريا الشمالية، وأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في مفاوضاتها النووية مع كوريا الشمالية.