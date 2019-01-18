الرئيس يدعو إلى التحرك نحو اقتصاد الهيدروجين

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كشفت الحكومة عن خطتها لبناء ما أسمته بـ "اقتصاد الهيدروجين". وقال الرئيس "مون جيه إين"، في الحدث المنعقد في مدينة أولسان الصناعية في جنوب شرق البلاد إن صناعة السيارات الهيدروجينية ستقود التحوُّل في الاقتصاد الكوري.

وقال الرئيس إن "اقتصاد الهيدروجين"، سيفتح الأبواب أمام فرصة جديدة للبلاد.

وأضاف أن محرك النمو الجديد سوف يأتي من هذا المجال الاقتصادي الجديد.

وأضاف "مون" أن هدف الحكومة هو أن تصبح كوريا المصدِّر الأول عالميًّا للسيارات الهيدروجينية وخلايا الوقود بحلول عام 2030.

كما قال إن الحكومة سوف تهدف إلى زيادة عدد سيارات الهيدروجين لتصبح 1.8 مليون سيارة، بحلول العام نفسه.

جدير بالذكر أن مدينة أولسان تعد القاعدة الإنتاجية لصناعة السيارات في البلاد، وقد قال الرئيس "مون" إن اقتصاد الهيدروجين سيكون فرصة ذهبية للمدينة، التي يقع فيها أول مصنع لإنتاج السيارات الهيدروجينية بالجملة في العالم.

وأشار الرئيس إلى أن الهيدروجين يعد من مصادر الطاقة النظيفة، خلافًا للكربون، وقال إن تنفيذ هدف الحكومة سوف يؤدي إلى تقليل كمية الغبار الناعم بنحو 10% تقريبًا.

ودعت الحكومة شركة هيونديه موتور إلى تصنيع ما مجموعه 6.2 مليون سيارة هيدروجينية بحلول عام 2040.

وقد باعت شركة هيونديه نحو 2000 فقط من سيارات الهيدروجين، ويوجد في البلاد 14 محطة شحن هيدروجينية فقط، وسوف يرتفع هذا العدد إلى ألف ومائتي محطة.

كما تخطط الحكومة لمساعدة الشركات على تطوير التقنيات الرئيسية، ودعم سيارات الأجرة الكهربية التي تعمل بخلايا الوقود، وتوسيع عدد الحافلات الكهربية لتصل إلى ألفي حافلة بحلول عام 2022.

كما توقعت الحكومة أن تساعد خطتها في خلق نحو 200 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة الجديد، بحلول عام 2030.