الحكومة تخطط لمواجهة العنف الجنسي في القطاع الرياض

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عقد رئيس اللجنة الرياضية العليا في كوريا الجنوبية مؤتمرًا صحفيًّا يوم الثلاثاء الماضي، اعتذر فيه عن أنباء سلسلة من الاعتداءات الجنسية، التي قام بها المدربون على المتدربين الصغار. وقال رئيس اللجنة إنه سيتم تكليف وكالات خارجية بالتحقيق في تلك المزاعم والقضاء على مشكلة العنف الجنسي المزمنة في رياضات النخبة.

وأعلن "لي كي هيونغ"، رئيس اللجنة الرياضية العليا، عن إجراءات حكومية للقضاء على مشكلة العنف الجنسي المزمنة والمنتشرة في القطاع الرياضي في البلاد.

وأعرب عن أسفه وتعازيه للضحايا، كما تقدم بالاعتذار للشعب والحكومة ورجال الأعمال، الذين قدموا الدعم للقطاع الرياضي في البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من اتهامات الاعتداء الجنسي، التي أثارتها اللاعبتان "شيم سوك هيه" و"شين يو يونغ"، حول تعرضهما للاغتصاب بصورة متكررة من قبل المدربين.

كما اعتذر رئيس اللجنة أيضًا عن عدم تعامل اللجنة بشكل مناسب مع حالات الاعتداء الجنسي.

وتخطط اللجنة لطرد الأعضاء الذين ثبت أنهم أخفوا أو تجاهلوا وقائع العنف والاعتداء الجنسي، ومحاسبة الشخصيات الكبرى المسؤولة عن هذه الأفعال.

وسوف تقوم اللجنة بإجراء تحقيق شامل في اتحاد التزلج الكوري، وبذل جهود واسعة لتطبيع عمليات المنظمة الرياضية.

كما تعهدت اللجنة بإصلاح نظام رياضات النخبة، الذي تهيمن عليه حاليًّا ثقافة الاحتفاء بالأداء.

وتأتي هذه التعهدات بعد يوم من دعوة الرئيس "مون جيه إين" إلى إجراء تحقيق شامل في مزاعم الاعتداء الجنسي في القطاع الرياضي في البلاد.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستعزز العقاب على المتورطين في تغطية أو التغاضي عن الانتهاكات الجنسية في المجتمع الرياضي.

وقال نائب وزير المساواة بين الجنسين "لي سوك جين" يوم الخميس الماضي إن الحكومة ستتخذ إجراءات مناسبة للقضاء على الانتهاكات الجنسية وحقوق الإنسان في المجال الرياضي، بدءًا من الشهر المقبل.

كما قال إن الحكومة ستضغط من أجل تمرير البرلمان لتعديلات على القوانين اللازمة، لتعزيز عقوبة المتورطين في إخفاء تلك الحالات من الاعتداء الجنسي.

وستقوم الحكومة أيضًا بالتحقيق في المجتمعات الرياضية في البلاد بصورة عامة، وتقديم الخدمات الاستشارية وتعزيز وجود المستشارين المحترفين بين أفراد الرياضيين، لمنع حالات الاعتداء الجنسي.