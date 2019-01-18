كيم يونغ تشول يزور واشنطن

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وصل أول أمس الجمعة إلى واشنطن "كيم يونغ تشول"، نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في زيارة تستغرق 3 أيام.

وفور وصوله إلى واشنطن، تحدث "كيم" مع الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيكون"، الذي كان في استقباله في المطار، ثم توجه إلى الفندق الذي سيقيم فيه.

وقد زار وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، المسؤول الكوري الشمالي في الفندق الذي يقيم فيه، وأجرى معه محادثات لمدة 50 دقيقة، وبعد ذلك توجه "كيم" إلى البيت الأبيض للاجتماع مع "ترامب"، وقد قام بتسليمه رسالة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ثم عاد "كيم" و"بومبيو" إلى الفندق معًا حيث تناولا الغداء.

وقد أعلن البيت الأبيض أول أمس الجمعة أن القمة الثانية بين البلدين سوف تنعقد قرب نهاية شهر فبراير.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي اجتمع مع "كيم يونغ تشول"، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القمة المرتقبة بين البلدين ومناقشة قضية نزع السلاح النووي.

كما قالت إن الرئيس يتطلع إلى الاجتماع مع "كيم"، في مكان سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، وتعد مدينة هانوي في فيتنام هي المكان المرجح لاستضافة القمة في الوقت الحالي.

من جانبه، فقد رحب المكتب الرئاسي في سيول بإعلان البيت الأبيض عن انعقاد القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ في نهاية الشهر المقبل.

وفي بيان صدر أمس السبت، قال المتحدث باسم الرئاسة "كيم إيوي كيوم" إن سيول تتوقع أن تكون هذه القمة نقطة تحول على سبيل إقامة نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن حكومة سيول سوف تتعاون مع جميع الأطراف، بحيث يمكن تحقيق نزع السلاح النووي من الشمال والوصول إلى السلام الدائم في المنطقة.

وأضاف أن كوريا الجنوبية سوف توسع محادثاتها مع الشمال، وتبذل قصارى جهدها لضمان نجاح القمة.

تعد هذه الزيارة الأخيرة لـ "كيم يونغ تشول" إلى البيت الأبيض هي الزيارة الثانية له، بعد زيارته الأولى في يونيو من العام الماضي، التي جاءت قبيل القمة الأولى بين الشمال والولايات المتحدة.