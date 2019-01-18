نجاح مؤسسة كوك ويه والمتحف الوطني للحروف الكورية في استرجاع مخطوطات الأميرة دوك أون من الولايات المتحدة

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نجحت مؤسسة "كوك ويه" والمتحف الوطني للحروف الكورية في استرجاع مخطوطات "جا كيونغ جونكي" التي كتبتها الأميرة "دوك أون " من الولايات المتحدة مؤخرا. يذكر أن الأميرة دوك اون تعتبر آخر أميرة في مملكة جوسون في أوائل القرن التاسع عشر، وقد عاشت حياة قصيرة تبلغ اثننين وعشرين عاما فقط. وكانت المملكة ضعيفة تحت سيطرة بعض النبلاء.

وتعتبر هذه الأميرة آخر شخصية كانت تتمتع بمكانة الأمراء في تاريخ سلالة جوسون الملكية الكورية. لكن حياتها كانت مأساوية. وفي عام ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثين تزوجت من رجل من أسرة "يون" النبيلة لكنها توفيت في أثناء عملية ولادة في عام ألف وثمانمائة وأربعة وأربعين.

وفي شهر سبتمبر من عام ٢٠١٦ أقيم معرض خاص في المتحف الوطني للحروف الكورية تحت شعار يوم حفل زفاف في الخريف من عام ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثين، حيث تم استعراض هذه القصص الحزينة لأسرة جوسون الملكية بما فيها رسائل بالحروف الكورية أرسلتها والدتها الملكة "سون هون" إليها، ومواد الزفاف وقائمة بالمواد المعروضة على المائدة التذكارية الخاصة لها بعد وفاتها، مما أثار الإعجاب والحزن بين زوار المعرض.

وفي العام الماضي اشترت مؤسسة المواد الثقافية الكورية الموجودة في الخارج ختما خاصا بالأميرة دوك أون في مزايدة بالولايات المتحدة مما أثار اهتمام الكوريين. وهذه المرة تم استرجاع بعض المخطوطات بالحروف الكورية التي كتبتها هذه الأميرة المسكينة في بداية هذا العام بعد أن كانت قد تسربت إلى الخارج، حيث قام المتحف الوطني للحروف الكورية بالكشف عن هذه المخطوطات أمام الصحافة. حيث بلغ إجمالي مواد الحروف الكورية لأسرة الأميرة دوك أون التي عادت إلى البلاد مؤخرا ثمان وستين مادة بما فيها كتب ورسائل وأعمال كتابة الحروف الكورية بالحبر الأسود وهي تعتبر من المواد القيمة التي تظهر ثقافة الحروف الكورية لدى أسرة جوسون الملكية.