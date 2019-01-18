بدء اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تزايد الغبار الدقيق في البلاد

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بدأت العاصمة سيول في اتحاذ إجراءات طارئة بخصوص تخفيض الغبار الدقيق. ورغم أن الغبار الدقيق اختفى إلى حد ما بسبب البرودة القارصة، إلا أن ظاهرة كثافة الغبار الدقيق الأخيرة تعتبر الأسوأ في التاريخ الكوري.

وفي استبيان جرى مؤخرا، تبين أن ٦ من بين كل ١٠ مواطنين كوريين مستعدون للمشاركة في نظام قيادة السيارات مرة كل يومين من أجل تخفيض الغبار الدقيق. كما أشار واحد من بين كل اثنين من المواطنين إلى أن السبب في تلوث البيئة في كوريا هو الصين.

وأجرى مركز المواطنين للبيئة والصحة بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للصحة العامة التابعة لجامعة سيول الوطنية، هذا الاستبيان حول تلوث الهواء بالغبار الدقيق، وشمل ألف مواطن كوري بالغ في مختلف أنحاء البلاد بدءا من السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام. وقد اختار واحد وخمسون بالمائة من المشاركين الصين كمصدر لتلوث الهواء بينما أجاب أربعة وأربعون بالمائة منهم بأن الصين وكوريا أحدثتا تلوث البيئة بشكل مشترك. كما اختار خمسة بالمائة فقط منهم كوريا كمصدر لتلوث البيئة. وكانت أغلبية التقييمات بشأن السياسات التي طرحتها الحكومة الكورية من أجل تخفيض الغبار الدقيق سلبية. خاصة كان حجم التقييمات السلبية حول سياسة نظام قيادة السيارات مرة كل يومين في الأجهزة العامة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع إصدار الإنذار من الغبار الدقيق، أكبر بواحد ونصف ضعف مقارنة بالتقييمات الإيجابية. وقال ٦٠٪ منهم إن هذه السياسة غير فعالة، بينما قال أربعون بالمائة منهم إنها فعالة. وفي ظل الأوضاع الأخيرة التي تعد الأسوأ من حيث تلوث الهواء، أبدى الكوريون إرادة للمشاركة الفعالة في إجراءات الحكومة الرامية إلى تخفيض الغبار الدقيق.

يذكر أنه في يوم الاثنين الماضي بلغت كثافة الغبار الدقيق في كوريا ١٢٦ ميكروغرام في المتر المكعب في المتوسط خلال يوم واحد، وهو أعلى مستوى منذ بدء قياس حجم الغبار الدقيق في كوريا في عام ٢٠١٥. كما كان تنفيذ إجراءات الطوارئ لتخفيض الغبار الدقيق لليوم الثالث على التوالي في منطقة العاصمة هو الأول منذ بدء سياسة الطوارئ في عام ٢٠١٧. وقد وافق ٥٤٪ من المشاركين على المشاركة في نظام قيادة السيارات مرة كل يومين في حال إصدار الحكومة إنذارا من الغبار الدقيق. ويشير الخبراء إلى أن نتائج هذا الاستبيان تظهر أن الكوريين يطلبون تغييرا فعالا في السياسات الدبلوماسية تجاه الصين بشأن الغبار الدقيق.