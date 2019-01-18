زيادة السفر إلى خارج البلاد خلال عيد رأس السنة القمرية لعام ٢٠١٩ بمقدار ١١٪

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يصادف الأسبوع الأول من شهر فبراير عيد رأس السنة القمرية الكورية التقليدية. ومن المتوقع أن يزيد عدد الكوريين الذين سيسافرون إلى الخارج في تلك الفترة بالمقارنة مع العام الماضي. وصرحت وكالة هانا للسفر بأن عدد الحاجزين للسفر إلى الخارج خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر فبراير القادم بلغ ٤١ ألف شخص بزيادة نسبتها ١١٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما تبين أن ٨٧ ٪ منهم سيقومون برحلات إلى دول قريبة، بما فيها دول جنوب شرق آسيا واليابان والصين، مما يشير إلى كثرة الطلبيات على الرحلات إلى المناطق القريبة.

وحسب المناطق، بلغت نسبة المسافرين إلى دول جنوب شرق آسيا ٥١٪، بينما بلغت نسبة المسافرين إلى اليابان ٢٤٪، وبلغت نسبة المسافرين إلى الصين ١١٪. وإلى المناطق البعيدة، مثلت أوربا ٧٪ بعد أن كانت قد بلغت ٥٪. ومن بين دول جنوب شرق آسيا، سيسافر ٣٦٪ منهم إلى فيتنام، و٢٣٪ إلى تايلاند. وهكذا يمكن أن نعرف استمرار شعبية فيتنام بين الكوريين حتى في أثناء فترة عيد رأس السنة القمرية القادمة.