زيادة صادرات مخلل الكيمتشي تصل إلى مائة مليون دولار

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زادت الصادرات من المخلل الكوري التقليدي كيمتشي زيادة كبيرة في العام الماضي لتقترب قيمتها من مائة مليون دولار، حيث سجلت رقما قياسيا بعد عام ألفين واثني عشر. وقالت وزارة الزراعة أمس إن قيمة الصادرات من الكيمتشي بلغت سبعة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها عشرون بالمائة مقارنة مع العام الأسبق.

وأضافت أن زيادة ٢٠٪ من الصادرات من الكيمتشي تعتبر الأعلى منذ بدء جمع سجلات الصادرات في عام ٢٠٠٦. وقالت أيضا إن حجم الصادرات في العام الماضي يعتبر الأعلى بعد أن كان قد بلغ مائة وأربعة ملايين دولار في عام ألفين واثني عشر.

أما عدد الدول التي تستورد الكيمتشي فقد بلغ ٦٣ دولة في عام ٢٠١٧ ثم ٦٨ دولة في العام الماضي. خاصة زادت الصادرات من الكيمتشي إلى اليابان بما يقدر ب٢٣ ٪ لتبلغ قيمتها ٥٦ مليون دولار، حيث لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الصادرات الكورية من الكيمتشي إلى الخارج. وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى ارتفاع شهرة فائدة الكيمتشي الصحية، وسياسات الإعلام والدعم الحكومية المتنوعة.