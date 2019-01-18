حجم إعانات البطالة في كوريا يسجل أعلى مستوياته

ⓒYONHAP News

سجل حجم إعانات البطالة التي دفعتها الحكومة الكورية في العام الماضي أعلى مستوياته منذ عام 2008.

ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل، وزيادة عدد المشتركين في التأمين ضد البطالة، ورفع الحد الأدنى لإعانات البطالة الناجم عن رفع الحد الأدنى للأجور.

وفي الواقع، بلغ عدد الحاصلين على إعانات البطالة 1.39 مليون شخص في العام الماضي، بزيادة 9.3% مقارنة بالعام الأسبق.

وحصل 155 ألف شخص في مجال الإنشاءات على إعانات البطالة، مسجلين بذلك أكبر حصة من بين إجمالي عدد الحاصلين على إعانات البطالة، حيث تلقوا 707.3 مليار وون في العام الماضي.

وشهد عدد الحاصلين على إعانات البطالة من الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما و59 عاما زيادة بنسبة 12%، ومن الذين تتراوح أعمارهم بين 61 عاما و69 عاما زيادة بنسبة 20%.

إلى جانب هذا، بلغ عدد المشتركين في التأمين ضد البطالة 13.41 مليون شخص في نهاية العام الماضي، بزيادة 3.6% مقارنة بنهاية العام الأسبق.

وأرجعت الحكومة السبب في زيادة حجم إعانات البطالة إلى السياسة التي تنتهجها لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، ولكن يرى الخبراء الاقتصاديون أن السبب الرئيسي في ذلك هو الركود في سوق التوظيف.

وفي الواقع، سجل عدد العاطلين عن العمل الذين فقدوا أعمالهم لمدة أطول من 6 أشهر، أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ عددهم 154 ألف شخص في العام الماضي، بزيادة 9 آلاف شخص مقارنة بالعام الأسبق.