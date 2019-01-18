ترامب يتسلم رسالة شخصية من كيم جونغ أون

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رغم زيادة التوقعات بعقد الجولة الثانية من محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إلا أنه لم يظهر حتى الآن مؤشر واضح يفيد بأن الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي قد نجحا في تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويمكن القول إن الجولة الثانية من هذه القمة تختلف عن الجولة الأولى التي كانت لها معنى رمزي، حيث من المطلوب أن يتم في القمة القادمة إحراز نتائج جيدة وبشكل تفصيلي.

وكانت الزيارة التي قام بها "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية إلى واشنطن قد أثارت اهتمام الكثيرين ، نظرا لاحتمال أن تؤدي إلى تفكيك العقدة الصعبة التي تواجهها المحادثات رفيعة المستوى الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية استعدادا للقمة الثانية.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن القمة الجديدة التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ستعقد في أواخر شهر فبراير المقبل، موضحا أن مكان القمة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأضاف "ترامب" أن اللقاء مع المسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" قد تم بشكل جيد وأنه كان أكثر من رائع، مشيرا بذلك إلى إحراز تقدم في تضييق الفجوة في موقفي الجانبين.

ولكن يرى المراقبون أن الفجوة مازالت قائمة في وجهتي نظرهما، لأنه لم يتم الإعلان عن مكان وجدول أعمال القمة القادمة.

وفي هذا السياق، قالت وكالة "رويترز" إنه لا يوجد أي مؤشر يفيد بأنه تم تضييق الفجوة بين الموقفين، خاصة فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة التخلي عن البرامج النووية التي تهدد الشعب الأمريكي، وطلب كوريا الشمالية رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" إنه سيتم في القمة القادمة نقل آمال الولايات المتحدة في اتخاذ كوريا الشمالية إجراءات تفصيلية لنزع السلاح النووي، كما تعهد الزعيم "كيم جونغ أون".

الجدير بالذكر أن واشنطن تطالب بيونغ يانغ بتجميد برامجها النووية، بما في ذلك تفكيك منشآت يونغ بيون النووية، فيما تطالب بيونغ يانغ مقابل ذلك بإنشاء مكتب اتصال أمريكي في بيونغ يانغ وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.