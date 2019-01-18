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أما الآن فقد موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. واليوم سنتعرف على شركة "هاروين لايف 하루엔라이프" المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل من الصخور البركانية. وسوف نتعرف على هذه الشركة من خلال مقابلة مع مديرها التنفيذي "هوانغ جون هو 황준호".





ننتج مستحضرات تجميل ومنتجات منزلية من مواد معدنية طبيعية. تأسست الشركة قبل خمسة أعوام، واشتهرت منتجاتنا خلال العام الماضي. تتميز الحجارة البركانية بقدرتها على امتصاص الزيت والرطوبة. ومزايا الحجارة البركانية تتفاوت بين حجر وآخر، ولذلك من المهم خلط ومزج عدد من الأحجار المختلفة لضمان الفاعلية وللتوصل للتركيبة المناسبة. بعد التوصل للخلطة المطلوبة، يتم تشكيلها بأشكال كروية شبيهة بالحلوى القطنية. وبدءا بالحجارة البركانية الكبيرة، يتم طحن الحجارة ورش المسحوق لتضخيم حجم الكرات. تلك هي التقنية الخاصة بالشركة.





اسم الشركة، "هاروين لايف"، هو تركيب من كلمتين، الأولى كورية، وهي "هارو" التي تعني "يوم"، والثانية إنجليزية وهي "لايف" التي تعني "حياة". ولذلك فإن هذا الاسم يشير إلى أمل الشركة في توفير حياة يومية سعيدة للجميع. وأهم منتجات هذه الشركة مصنوعة من الحجارة البركانية الطبيعية. وينبعث الرماد البركاني في وقت انفجار البراكين ويتشكل عند اختلاطه بمياه البحر المالحة كمعادن طينية. وتستعمل الشركة تقنية خاصة لتشكيل هذه الحجارة البركانية بأشكال كروية واستعمالها كمستحضرات تجميل وكأدوات منزلية متنوعة. ولكن كيف جاءت هذه الفكرة في الأصل؟





مدير التنفيذي "هوانغ جون هو 황준호":

هناك سببان. الأول هو أن الحجارة البركانية مادة ممتازة في امتصاص الرطوبة والروائح الكريهة والزيوت، وهي متعددة الاستعمالات. الرطوبة عادة ما تكون مشكلة في أماكن مثل خزانات الملابس خاصة في الخريف، وهو ما يتسبب في انتشار العث والتعفن. الحجارة البركانية قد تكون خير علاج في هذه الحالة. أما السبب الثاني فهو أنها مادة مناسبة بطبيعة تكونها لصناعة مستحضرات التجميل.





ظلت هذه الشركة تجمع العديد من الحجارة البركانية من مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وآسيا وأستراليا، وتقوم بمعالجتها وإجراء التجارب عليها حتى نجحت في تطوير تقنية خاصة ومتفردة في هذا المجال.





© HARUEN LIFE

مدير التنفيذي "هوانغ جون هو 황준호" :

هناك شيئان يضايقان أي امرأة، وهما سيلان ولزوجة مواد المكياج. إزالة ذلك بواسطة المناديل الورقية يتسبب في اتلاف المكياج وتلطيخ اليدين وقد يؤدي لنتائج عكسية، وهو ما يسبب إزعاجا متواصلا لأي امرأة. منتجنا يجعل الأمر سهلا. متى شعرت المرأة بلزوجة ما، سيكون عليها فقط المسح بشكل طفيف لكي تتلاشى اللزوجة دون أي تأثير على المكياج. يمكن فعل ذلك في أي مكان ودون لفت نظر أي شخص.





منتجات الشركة عملية وسهلة الاستخدام ولديها خاصية متميزة في الامتصاص ومقاومة البكتيريا وإزالة بقايا الدهون والعرق من البشرة. كل هذه مزايا تمكنت الشركة من تضمينها في منتجاتها الأنيقة والعملية.





مدير التنفيذي "هوانغ جون هو 황준호":

الكوريون عادة لا يتحمسون لشراء المنتجات الجديدة إلا بعد دعاية إعلامية مكثفة. شهرة وسمعة الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل بالذات أمر أساسي في كوريا. في البداية وجدنا صعوبة في الترويج لمنتجاتنا في كوريا وظللنا نبحث عن أسواق خارجية. علمنا بالصدفة عن معرض يتم تنظيمه في كوريا فقررنا المشاركة وعرض منتجاتنا وتقديم بعضها كهدايا للزائرين، وكان من بينهم ممثل لشركة أمريكية أبدى إعجابه الشديد بالمنتجات وأثني عليها ووصفها بأنها مدهشة وفريدة من نوعها، وقرر أن يأخذ عينة منها لبلاده. وقد منحنا ذلك تشجيعا وثقة بالنفس، وصرنا نحرص على المشاركة في كل معرض نسمع به.





وبثقة متجددة وعزيمة صادقة، بدأت الشركة في الانتشار عبر مختلف المناسبات والمعارض والمهرجانات المتخصصة. وفي معرض "جي- فير- كوريا" الذي تم تنظيمه في نوفمبر 2018، كان العملاء يتقاطرون في صفوف طويلة لدخول جناح الشركة.





مدير التنفيذي "هوانغ جون هو 황준호":

نخطط لبيع منتجاتنا بواسطة شركات أمريكية كبرى ونخوض حاليا محادثات مع شركة تجميل إسبانية مشهورة لديها سلسلة متاجر كبرى. وسنبدأ البيع كذلك في فيتنام وسنغافوره وهونغ كونغ. ردود الفعل في العديد من الأسواق العربية والشرق أوسطية كانت مشجعة، ونتحدث الآن لشركات في دبي وفي طهران وغيرهما. منتجاتنا تباع كذلك في اليابان وعبر شبكات عالمية كبرى مثل أمازون.





فازت شركة "هاروين لايف" بوسام سيول التجاري للتطوير الإنتاجي بسبب ما أظهرته من براعة في التصميم وجودة في النوعية، حيث نجحت في تطوير منتجات أنيقة وفعالة أهلتها للانتشار عالميا.