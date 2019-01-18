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خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي صار قضية تتصدر الأخبار في كل العالم حاليا، خاصة بعد أن رفض البرلمان البريطاني بأغلبية كبيرة خطة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" في هذا الشأن. البروفسور "كانغ يو دوك 강유덕" الأستاذ في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية ليحدثنا عن هذا الموضوع.





ترجع بداية موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لشهر يونيو من عام 2016 عند إجراء استفتاء في هذا الشأن، حيث صوت 52% من الناخبين لصالح الخروج. ومنذ ذلك الحين شرعت الحكومة البريطانية في التفاوض مع الاتحاد الأوربي من أجل التوصل إلى اتفاق محدد لكيفية تنفيذ ذلك الخروج. لا يحدد الاتفاق شروط الخروج فقط وإنما يتناول كذلك تفاصيل دقيقة حول إجراءات ما بعد الخروج وشكل العلاقة بين الطرفين بعده. وبعد عدد كبير من جولات التفاوض، تم التوصل لاتفاق في نوفمبر 2018 تم التوقيع عليه بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوربي. ولما كانت الصفقة التي تم التوصل لها بحاجة لموافقة البرلمان البريطاني فقد طرحت للتصويت يوم الـ15 من يناير الجاري وجرى رفضها.





أثار ذلك الرفض قلق الكثيرين. وبعد نجاح رئيسة الوزراء البريطانية في تفادي قرار سحب الثقة عنها، أعلنت عن وجود خطة بديلة سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها يوم 29 يناير. وأسوأ سيناريو يمكن حدوثه هو عدم التوصل إلى أي صيغة توافقية.





البروفسور "كانغ يو دوك 강유덕":

استفادت بريطانيا من مزايا عديدة نتيجة لعضويتها في الاتحاد الأوربي، أهمها ما يعرف باسم الحريات الأربع، وهي: حرية حركة السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، والأشخاص، داخل الاتحاد الأوربي، حيث تم إعفاء الصادرات البريطانية من الرسوم الجمركية داخل دول الاتحاد، وإزالة كافة الحواجز التجارية بينها وبين دول الاتحاد. كذلك كان من حق كل مواطن بريطاني التحرك بحرية والحصول على حق العيش والعمل داخل أي دولة عضو في الاتحاد الأروبي. بريطانيا حاليا هي ثاني أكبر دولة مصنعة للسيارات في أوربا، وكل صادراتها للدول الأعضاء في الاتحاد لا تخضع لضرائب أو جمارك. وعدم الوصول لاتفاق يعني فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على المنتجات البريطانية بجانب إجراءات أخرى.





انضمت بريطانيا للسوق الأوربية المشتركة، وهو الاسم السابق للاتحاد الأوربي، في عام 1973. وفي حالة خروج بريطانيا من الاتحاد يوم الـ29 من مارس حسب المادة 50 من اتفاقية لشبونة، سيتوجب عليها عقد اتفاقيات جديدة وصفقات تجارية منفصلة مع دول الاتحاد الأوربي، مما قد يؤدي إلى حدوث ارتفاع في الأسعار ونقص في المواد داخل المملكة المتحدة. وحسب تقارير رسمية، فإن عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج البريطاني سيؤدي إلى حدوث نقص في إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 8%، وزيادة في معدل البطالة بنسبة 7.5%، وانخفاض في أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى 30%. أيضا فإن الخروج البريطاني قد يمثل كذلك تهديدا للاقتصاد العالمي برمته، حيث أشار تقرير للبنك الدولي إلى أنه يشكل خطرا على بريطانيا وأوربا والتجارة العالمية بأسرها، بما في ذلك كوريا.





البروفسور "كانغ يو دوك 강유덕":

عند قيام الشركات الكورية بأي معاملات تجارية مع بريطانيا، سواء صادرات أو واردات، فإن ذلك تحكمه قوانين اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والاتحاد الأوربي من ناحية الرسوم الجمركية والإعفاءات والتخفيضات، لكن كل ذلك سينتفي عند الخروج البريطاني، حيث سيتم كل شيء بعد ذلك وفق القوانين البريطانية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار صادرات كوريا لبريطانيا وأيضا وارداتها منها، وهو ما قد يؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين البلدين.





ويقول المحللون إن الأسوأ بالنسبة لكوريا هو أن الخروج البريطاني ستكون له آثار سلبية على أوربا وأمريكا والاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية بشكل عام، وكل تلك الأسواق ذات أهمية خاصة للشركات وللصادرات الكورية.





البروفسور "كانغ يو دوك 강유덕":

لا توجد حاليا أي مؤشرات تدل على اقتراب التوصل لصفقة أو صيغة مناسبة ومقبولة للجميع خلال الفترة المتبقية، وهي أقل من شهرين. الأمر بحاجة ماسة للتمديد. ولكن الأمر لا يقتصر فقط على بريطانيا وحدها وإنما على كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وعددها 27 دولة. لذلك لا بد من تقديم تنازلات متبادلة. التفاوض حول استفتاء جديد هو كذلك خيار محتمل. فالأوضاع السياسية داخل بريطانيا نفسها غير مواتية الآن ولا تنبئ بتطور ملحوظ. حسم الأمر داخل البرلمان مستبعد لدى الكثيرين، ويرى البعض أن خيار الاستفتاء الثاني سيفرض نفسه.





الاستفتاء الثاني، بغض النظر عن مصير الخطة البديلة لرئيسة الوزراء، صار يمثل المخرج الأمثل عند البعض. وفي جميع الأحوال، فإن الخروج البريطاني سيشكل ضربة قاسية للاقتصاد البريطاني وسينتج عنه آثار سلبية على المستويين الاقتصادي والسياسي. وقد أعلن الاتحاد الأوربي أنه سيوافق على أي طلب بريطاني بتأجيل الموعد النهائي لاتخاذ قرار.





البروفسور "كانغ يو دوك 강유덕":

الخروج البريطاني بأي صيغة سيكون تأثيره المتوقع على كوريا محدودا، لكنه سيكون مشكلة أكبر في حالة حدوثه بدون صيغة متفق عليها. فهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي برمته، ومن خلال ما يعرف باسم "تأثير الدومينو"، سيؤثر على الاقتصاد الكوري بالتأكيد. ولهذا لا يجب تجاهل هذه القضية، بل التعامل معها بشكل جاد ودراستها من مختلف الجوانب. ولا بد كذلك من الترتيب بشكل مدروس لمحادثات بخصوص اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا وبريطانيا على وجه السرعة.





في أعقاب رفض البرلمان البريطاني لخطة رئيسة الوزراء، عقدت الحكومة الكورية اجتماعا طارئا لبحث هذه التطورات وقررت تسريع وتيرة الجهود الهادفة للتوصل لاتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة. ورغم أن مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ما زال مجهولا حتى الآن، إلا أنه يتوجب على الجهات المسؤولة في كوريا إعداد الخطط والدراسات اللازمة للتعامل مع كل الاحتمالات الممكنة.