المطربة سون مي تبدأ جولتها العالمية الشهر القادم





تخطط المطربة "سون مي" لبدء جولتها العالمية في شهر فبراير القادم.

وستكون هذه الجولة الأولى من نوعها التي تقوم بها المطربة "سون مي" العضوة السابقة في فرقة "واندر غيرلز" النسائية حيث بدأت "سون مي" نشاطها الغنائي كمطربة منفردة في عام 2017.

ومن المخطط أن تبدأ جولتها العالمية يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير بحيث تشمل 8 مدن في أمريكا الشمالية وآسيا.

كما تخطط المطربة "سون مي" لتنظيم جولتها العالمية الثانية في بعض المدن الأوربية.