الكشف عن العضو الخامس في الفرقة الشبابية الجديدة تي إكس تي

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كشفت شركة "بيغ هيت" الترفيهية يوم الحادي والعشرين من يناير عن الفيديو التعريفي بالمطرب "بوم كيو" وهو العضو الخامس لفرقة "تي إكس تي" التي ستطلقها الشركة قريبا.

وكانت الشركة قد كشفت عن الأعضاء الأربعة للفرقة الجديدة وهم: "يون جون" و"سوبين" و"هيونينغ كاي" و"تيه هيون"، منذ يوم الحادي عشر وحتى يوم الثامن عشر من يناير الجاري.

وتجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديوهات التعريفية لأولئك الأعضاء الأربعة 34 مليون مرة منذ الكشف عنها وحتى الآن.

وستكون هذه الفرقة الأولى من نوعها التي تطلقها شركة "بيغ هيت" منذ فرقة "بي تي إس" في عام 2013.