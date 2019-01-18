زيادة الشكوك داخل الولايات المتحدة حول المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية

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ذكر تقرير نشره المركز الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والدولية أمس الاثنين أن مجمع "شينوري" الكوري الشمالي الواقع على بعد 212 كيلومترا شمال المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، هو عبارة عن قاعدة تلعب دورا رئيسيا في تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى كوريا الجنوبية واليابان وجزيرة غوام الأمريكية في غرب المحيط الهادئ.

ودعا التقرير إلى إجراء تفتيش على قواعد الصواريخ في كوريا الشمالية وتفكيكها، مشيرا إلى أن قاعدة "شينوري" للصواريخ لم تعلن عنها كوريا الشمالية من قبل، ولم يتم تناولها في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويدل هذا التقرير على وجود شكوك عميقة داخل الولايات المتحدة بشأن فاعلية المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية، كما يدل على وجود عدم ثقة في الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، خاصة بعد أن قام بشكل مفاجئ بالإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

بعبارة أخرى، فإن عددا من الخبراء الأمريكيين قلقون من احتمال أن يقدّم "ترامب" تنازلات غير مرغوب فيها لكوريا الشمالية، التي تُعد حسب وجهة نظرهم، طرفا غير موثوق به.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ أن كوريا الشمالية مستمرة في إنتاج صواريخ باليستية في محطة "سان أوم دونغ"، وتوسيع قاعدة "يونغ جوه دونغ" للصواريخ، وتطبيق نظام الإنتاج الضخم للأسلحة النووية والصواريخ.

إلى جانب هذا، كان مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية قد نشر تقريرا في شهر نوفمبر من العام الماضي قال فيه إنه حدد على الأقل 13 من بين 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها داخل كوريا الشمالية، محذرا من أن تلك القواعد يمكن استخدامها لإنتاج صواريخ باليستية ذات نطاقات مختلفة.

وأكد المركز أن تقريره لا يستهدف التأثير سلبا على المفاوضات النووية الجارية حاليا بين واشنطن وبيونغ يانغ، بل يستهدف التوصل إلى اتفاق معقول من خلال تلك المفاوضات.