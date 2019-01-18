2.7% معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية 2.7% في العام الماضي، بعد أن كان 3.1% في العام الأسبق.

ولكن كان تسجيل 1% نموا اقتصاديا في الربع الأخير من العام الماضي أمرا إيجابيا مبشرا.

ورغم تحقيق كوريا نموا اقتصاديا لا بأس به في العام الماضي، إلا انه لا يزال الغموض يكتنف مستقبل الاقتصاد الكوري في هذا العام، حيث تشير الأرقام التي حققها الاقتصاد الكوري في العام الماضي إلى أنه من الصعب تحقيق معدل نمو عال من خلال الاعتماد على زيادة الصادرات والإنفاق الحكومي فقط، دون ضخ استثمارات في المنشآت الصناعية والإنشاءات.

وكانت تقارير الحكومة الكورية والبنك المركزي الكوري وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت أن يحقق الاقتصاد الكوري أكثر من 3% نموا خلال العام الماضي، نتيجة لزيادة حجم الصادرات وتوسيع الإنفاق الحكومي.

وفي الواقع، بلغ معدل زيادة الصادرات الكورية 4% في العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ خمس سنوات، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو مضاعفة الطلبات العالمية على أشباه الموصلات الكورية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد حجم الإنفاق الحكومي في العام الماضي زيادة بنسبة 5.6% مقارنة بالعام الأسبق.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن السبب في فشل كوريا الجنوبية في تحقيق أكثر من 3% في النمو الاقتصادي في العام الماضي هو الركود في الاستثمارات بشكل أسوأ مما كان متوقعا.

وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في شهر يناير من العام الماضي أن يصل معدل الزيادة في الاستثمارات في المنشآت الصناعية إلى 2.5%، وأن ينخفض بنسبة 0.2% في مجال الإنشاءات خلال العام الماضي، ولكن ما حدث هو أن هذا المعدل شهد انخفاضا بنسبة 1.7% في المنشآت الصناعية، و4% في الإنشاءات.

والأسوأ من ذلك هو أنه من المتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادي الكوري انخفاضا بشكل أكثر ليصل إلى مستوى 2.5% هذا العام، بسبب تراجع صادرات أشباه الموصلات والركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدول المتقدمة والصين.