كوريا تستقبل 10 ملايين سائح غير صيني لأول مرة في العام الماضي

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تجاوز عدد السياح الأجانب، الذين زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي باستثناء السياح الصينيين، 10 ملايين شخص. وفي نفس الوقت، زاد عدد السياح الصينيين الزائرين لكوريا بنسبة بلغت حوالي 15% رغم قرار منع الرحلات الجماعية الصينية إلى كوريا، وهو ما يشير إلى ترسخ هيكل صناعة السياحة الكورية.

وكانت السياحة الكورية تتمتع بازدهار كبير نتيجة لتدفق السياح الصينيين، لكنها واجهت صدمة كبيرة بعد أن منعت بكين الرحلات الجماعية إلى كوريا، كإجراء انتقامي ضد قرار كوريا بنشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي عالي الارتفاع. ومن ثم، سعت الحكومة الكورية إلى تنويع السياح من اليابان ودول جنوب شرق آسيا. والآن تظهر تأثيرات هذه الجهود بالفعل. ففي العام الماضي بلغ عدد السياح اليابانيين في كوريا حوالي مليونين و950 ألفا، بزيادة 28% بالمقارنة مع العام السابق. ومثّل عدد السياح اليابانيين 19% من إجمالي عدد السياح الأجانب في كوريا. ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى تفعيل رحلات اليابانيين إلى الخارج نتيجة للتعافي الاقتصادي وسعر الصرف وغيرهما من العوامل. أيضا، أثرت ظاهرة انتشار موجة "هاليو"، أي موجة الثقافة الكورية، بين مختلف الأجيال اليابانية، بدرجة كبيرة أيضا في هذه الزيادة. ومن الملاحظ أيضا أن عدد سياح التايوانيين قد زاد زيادة كبيرة، حيث زار كوريا في العام الماضي حوالي مليون ومائة وعشرين ألف تايواني، بزيادة 21% مقارنة مع العام الأسبق. تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد كان 320 ألفا فقط قبل 10 سنوات. وكانت هذه زيادة نتيجة أيضا لانتشار موجة "هاليو"، إضافة إلى زيادة الرحلات الجوية وتوسيع الرحلات بالسفن السياحية. وكانت الثقافة اليابانية الشعبية تؤثر بشكل كبير على تايوان، إلا أن المسلسلات الكورية وأغاني الكي بوب بدأت تحظى برواج أكبر منذ أوائل الألفية الثالثة، ومن ثم احتلت تايوان المركز الثالث بعد الصين واليابان من حيث عدد السياح في كوريا. بالإضافة إلى ذلك زاد عدد السياح الفيتناميين في كوريا بأكثر من 36%، كما زاد عدد السياح القادمين من دول جنوب شرق آسيا زيادة كبيرة. ومن أهم الأسباب في هذه الزيادة ارتفاع الاهتمام بالثقافة الكورية في ظل انتشار موجة هاليو. ومن الأسباب الأخرى: توافر جو من السلام في شبه الجزيرة الكورية نتيجة لتحول القضية النووية الكورية الشمالية إلى مرحلة الحوار.