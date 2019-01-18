واشنطن تطالب سيول بزيادة حصتها في تكلفة الدفاع بـ400 مليار وون

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يواجه التحالف الكوري الأمريكي حاليا مشكلة في تقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا، خاصة فيما يتعلق بحصة كل جانب وفترة العقد. فهناك اختلاف كبير بين الجانب الكوري الذي يريد عقدا بقيمة تسعمائة مليون دولار يَسري لعدة سنوات، والجانب الأمريكي الذي يريد عقدا بقيمة مليار دولار لمدة سنة واحدة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن العقد القائم لتكلفة الدفاع قد انتهى بنهاية عام 2018، وكانت حصة الجانب الكوري في تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا، محددة حسب الاتفاقية ذات الصلة بين الجانبين، بحيث يتم تحديد حجم الحصة السنوية لكل جانب مرة كل خمس سنوات بشرط رفعها سنويا من خلال تطبيق نسبة ارتفاع أسعار المستهلك في العام السابق.

وبالنسبة للجانب الكوري هناك اختلاف كبير من حيث العبء النفسي بين مستوى تسعمائة مليار وون ومستوى مليار دولار. وبالنسبة للجانب امريكي يمكن لرقم مليار دولار إعطاء معنى رمزي من حيث المصلحة الوطنية. وكان الجانب الأمريكي قد طلب مبلغ مليار وستمائة مليون دولار في البداية، ثم قام بتخفيضه إلى مليار و400 مليون دولار، ثم إلى مليار و200 مليون دولار. وحتى أوائل شهر ديسمبر الماضي انخفض حجم الاختلاف بين الطرفين إلى أقل من مائة مليون دولار لترتفع التوقعات بالتوصل إلى اتفاق.

لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طالب بزيادة الحصة مرة أخرى بلهجة قوية، مما أدى إلى رفع قيمة الطلب إلى مليار و200 مليون دولار. ورغم أن الفرق لا يزال كبيرا، إلا أن المراقبين يرون وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق. فبعد أن أعربت الحكومة الكورية عن رفضها بشكل قوي، قام الجانب الأمريكي مرة أخرى بتخفيض الحصة إلى مليار دولار، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعقد مدته عام واحد فقط، وهو ما زاد من تعقيد المسألة. وفي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي طرح الجانب الأمريكي هذا المضمون كخطة نهائية في الواقع. وإذا سار العقد لمدة سنة واحدة فقط، سيتوجب البدء في مفاوضات جديدة بمجرد انتهاء هذه المفاوضات. ومن الواضح أن الضغوط الأمريكية ستشتد في العام القادم في ظل تعزيز مبدأ "أمريكا أولا". بالإضافة إلى ذلك إذا عقدت الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية فقد تُطرح مسألة سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية أو تخفيض حجمها. ولهذا فمن غير المرغوب فيه إجراء مفاوضات كل سنة في هذا الشأن، وذلك من أجل حفظ وتعزيز التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي.