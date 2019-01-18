كيفية الحفاظ على رطوبة البشرة في فصل الشتاء

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نعاني خلال الشتاء البارد من العديد من المشاكل الناجمة عن الجفاف، حيث يُصبح الجلد أكثر جفافًا، وبالتالي تحدث حكة الجلد في بعض الحالات الشديدة. أيضا، عندما يحدث جفاف في الأنف أو الفم أو العينين، تصبح هذه الأعضاء أكثر عرضة للإصابة بمختلف الأمراض. لذلك، يمكن القول إن فصل الشتاء هو الموسم الذي يتم فيه التأكيد على أهمية تناول الماء.

ويؤدي نقص المياه في الجسم إلى جفاف الجلد، كما يسبب أيضًا مشاكل مثل الخمول أو ضعف اللياقة البدنية. إذن، هل تعرفون أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل الناجمة عن الجفاف لديهم شيء مشترك؟ إنه مجرد شرب كمية أقل من الماء، أو شرب القهوة أو المشروبات الأخرى عدة مرات في اليوم. إذا كان الأمر كذلك، فهل شرب كميات كبيرة من القهوة أو غيرها من المشروبات سيُوفّر الماء الكافي للجسم؟ إن الجواب على هذا السؤال هو "لا". وكما تعرفون جيدا فإن الماء هو "مصدر الحياة" وتحتاج أجسامنا إلى كمية كبيرة من الماء، فمن خلاله يمكن أن نحافظ على وظائف الجسم. ومع ذلك، فإن الكافيين مدر قوي للبول، حيث يُخرج كمية كبيرة من الماء، حوالي 1.5 إلى 2 مرة، أكثر مما نشربه. هذا يعني أنه عندما نشرب القهوة، تكون كمية المياه التي تخرج من الجسم ضعفيْ كمية المياه التي حصلنا عليها مع القهوة. وفي حالة الشاي، يتم تصريف المياه بمعدل 1.5 مرة. ولذلك، عندما نشرب مشروبات تحتوي على كافيين، فإن كمية الماء التي يمتصها الجسم تكون محدودة. ويقول خبراء التغذية إن المشروبات الغنية بالسكر مثل المشروبات الغازية، لا تعوّض أيضا عن شرب الماء لأنها تستهلكه خلال عملية هضم السكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الكافيين يُعدّ من المركّبات المُنبِّهة والمُنشِّطة، وهو يتوافر بشكل طبيعي في القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة، ويُضاف إلى بعض الأطعمة والأدوية والمشروبات الأخرى. ولذلك فإن معظم الناس يستهلكونه يوميّاً لزيادة انتباههم والقضاء على التعب وتحسين التركيز. ومع ذلك، فإن مادة الكافيين مادة قوية لها آثار جانبية أكثر مما نعتقد. فالافراط في تناول الكافيين يؤدي إلى مشاكل عديدة، من بينها: تسارع نبضات القلب، وارتجاف العضلات، وارتفاع ضغط الدم، والتبول المتكرر أو أحيانا عدم القدرة على التحكم في التبول، والأرق، والصداع، بالإضافة إلى جفاف البشرة. ولذلك إذا كنتم ترغبون في منح الجسم كمية كافية من الماء، فمن الأفضل شرب الماء النقي بدلاً من شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأخضر.

وتفيد بعض الدراسات بأنه من الجيد عادة شرب ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يوميا، أي ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 ليتر، للحفاظ على بشرة رطبة. وبالطبع كل شخص لديه معايير مختلفة، ولكن يُوصي الخبراء بشرب الماء قبل أن يجف الفم. ومن المستحسن شرب كمية كافية من الماء قبل أن تصبح الشفتان جافتين ومتشققتين، أو يصبح الجلد جافًا أو مقشرًا. وأيضا من الأفضل تقليل تناول الأطعمة الحارة والمالحة لأن الطعام الحار والمالح يجعل الجسم جافًا، حسب الطب الشرقي.

وبالإضافة إلى ذلك، من الجيد الحفاظ على درجة رطوبة مناسبة داخل الأماكن المغلقة من خلال جهاز ترطيب، وأيضا وضع كمية مناسبة من المرطبات أو الزيوت الخاصة بالجسم لمنع جفاف الجلد بعد الاستحمام.