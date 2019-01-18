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توالت سلسلة حوادث الطيران المنخفض بواسطة طائرات الدورية العسكرية اليابانية فوق سفن القوات البحرية الكورية الجنوبية. ففي العشرين من الشهر الماضي اقتربت طائرة دورية تابعة للقوات اليابانية من المدمرة الكورية "كوانغ كيه تو ديه وانغ" مما أسفر عن صراع بين كوريا واليابان، عُرف إعلاميا بـ"مشكلة الرادار"، حيث يدعي الجانب الياباني أن المدمرة الكورية وجهت رادارها الخاص بإطلاق النار نحو الطائرة اليابانية، وطلب من الجانب الكوري تقديم اعتذار وعدم تكرار هذا الحادث. وبعد ذلك وقعت حالات مشابهة يوميْ الثامن عشر والثاني والعشرين من هذا الشهر. وفي يوم أمس الثالث والعشرين اقتربت طائرة دورة يابانية من السفينة الحربية الكورية "ديه جو يونغ" بمسافة 54 مترا وبارتفاع يبلغ حوالي ستين مترا، وهو ما خلق وضعا خطيرا.

وهكذا قامت طائرات حربية يابانية بالطيران فوق سفن كورية بشكل تهديدي يعتبر دون مبالغة استفزازا عسكريا، 4 مرات خلال شهر واحد. وقالت القوات الكورية إن طائرات الدورية اليابانية نفذت ثلاثة أنواع من أنماط الطيران، وهي الطيران تجاه سفينة، وطيران محاكاة الهجوم، وطيران عبور مطلع السفينة، موضحة أن هذه الأعمال الخطيرة تعتبر استفزازا، وهي محظورة عرفيا حتى في اليابان. ومن جانبها حذرت القوات الكورية من أنها سوف تتصدى بقوة لمثل هذه الأعمال في حالة تكرارها.

ويقول بعض المراقبين إن الهدف الأساسي من هذه الاستفزازات سياسي، حيث تشهد العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان توترا حول القضايا الراهنة، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة كورية مؤخرا بتعويض ضحايا العمل القسري، ورفض سيول للاتفاق حول قضية الاسترقاق الجنسي.

ويشير الخبراء إلى أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يحاول جمع مؤيدين من خلال تحرير المشاعر المعادية لكوريا، بعدما انخفضت نسبة تأييده انخفاضا كبيرا وسريعا بسبب مسألة انفتاح سوق العمل. ولكن هناك خبر حول عودة هذه النسبة إلى الارتفاع بعد حدوث مشكلة الرادار مع كوريا الجنوبية.

في هذه الأثناء، عقدت مباحثات بين وزيري خارجية البلدين على هامش منتدى دافوس العالمي، حيث قدمت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" احتجاجا لنظيره الياباني "كونو تارو" على الطيران التهديدي لطائرة الدورية اليابانية فوق السفن الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين اتفقا على متابعة التعاون الثابت في مجال الأمن بعيدا عن هذه المسألة، كما قررا متابعة التواصل والتبادلات الوثيقة بينهما خلال هذا العام، مما يثير الأمل في إيجاد سبل لتخفيف التوتر بين الجانبين اعتمادا على القنوات الدبلوماسية.