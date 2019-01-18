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تم اعتقال رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" بتهمة التلاعب بالقضاء. وكان يانغ يعمل رئيسا للمحكمة العليا منذ شهر سبتمبر من عام 2011 وحتى شهر سبتمبر من عام 2017. تجدر الإشارة إلى أن حادث التلاعب بالقضاء عبارة عن تدخل قيادة السلطات القضائية في المحاكم وسوء استغلالها لحق التعيينات في تلك الفترة.

وبدأ هذا الحادث بشكوك حول وجود قائمة سوداء وضعتها إدارة المحكمة العليا للقضاة ذوي النزعات المعارضة لها. وكانت لجنة التحقيقات في هذه القضية التي تم تشكيلها خلال فترة عمل "يانغ" قد توصلت إلى أن هذه الاتهامات غير حقيقة، لكن رغم ذلك، لم يتم القضاء على هذه الشكوك بل زاد الجدل حولها.

ولهذا أعيد إجراء تحقيقات في هذه القضية بعد تولي القاضي "كيم ميونغ سو" رئاسة المحكمة العليا. ونتيجة لذلك تبين أن القائمة السوداء كانت موجودة، كما تم الكشف عن بعض الإشارات على التدخل في المحاكمات أيضا، ومن ثم تم تكوين لجنة تحقيقات ثالثة من أجل التحقيق في جميع حالات سوء استخدام السلطة بواسطة إدارة المحكمة العليا مما أدى في النهاية إلى اعتقال رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ".

ومن بين التهم الرئيسية الموجه إليه: سوء استغلال السلطة، والحيلولة دون ممارسة الحقوق، والتساهل مع أداء المهام. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض يانغ لتهم: "التسبب في خسائر مالية وطنية" حسب قانون العقوبات الإضافية على الجرائم المعينة، و"الحيلولة دون القيام بالأشغال العامة"، و"إفشاء أسرار الأعمال العامة"، و"تأليف ونشر مذكرات رسمية المزيفة". وهذا يعني أن "يانغ" يواجه معظم التهم المتعلقة بالتلاعب بالقضاء، بما فيها التدخل في الدعاوى القضائية وجمع المعلومات الداخلية في المحكمة الدستورية بشكل غير قانوني، وإعداد قائمة سوداء للقضاة المعارضين. وتعتقد النيابة العامة أن رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ" هو أعلى مسؤول عن قضية التلاعب بالقضاء. ومن المتوقع أن يخضع "يانغ" لتحقيقات النيابة العامة خلال فترة اعتقاله التي ستمتد لـ20 يوما على الأكثر.