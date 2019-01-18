جو سونغ هوان يسجل رقما قياسيا لبقائه واقفا حافي القدمين على الجليد لمدة مائة وثلاث وثلاثين دقيقة

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سجل "جو سونغ هوان" البالغ من العمر 51 عاما رقما قياسيا عالميا في مجال بقائه واقفا حافي القدمين على جليد يبلغ سمكه مترا واحدا لمدة مائة وثلاث وثلاثين دقيقة. ووقف جو على الجليد في القاعة الكبرى التابعة لمقر بلدية سيول بدءا من الساعة الثالثة من بعد ظهر بعد أن وضع هدفا لوقوفه على الجليد لمدة ١٣٣ دقيقة، وهو عدد يرمز إلى الذكرى المئوية لحركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس، وثلاث وثلاثين شخصية من ممثلي القومية الكورية في ذلك الوقت.

وقال جو إن مهمته لم تكن سهلة، لكنه تغلب على صعوبتها وأنه يتذكر الصعوبات التي عانى منها الكثير من المناضلين الكوريين في ذلك الوقت.