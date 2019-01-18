مستشفى يونغ سان تشول دو بعد ٩٠ عامًا من افتتاحه يتحول إلى متحف تاريخي عريق

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من المتوقع أن يتحول مستشفى "يونغ سان تشول دو" الذي يبلغ عمره ٩٠ عاما، حيث أنشئ في عام ١٩٢٩ خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، إلى متحف "يونغ سان" للتاريخ. وصرحت إدارة منطقة يونغ سان مؤخرا بأنها ستضخ 6,9 مليار وون حتى عام 2021 في إنشاء المتحف الجديد من خلال تعديل مستشفى "تشول دو" القديم.

وستبلغ مساحة المتحف المكون من طابقين فوق الأرض وطابق واحد تحت الأرض حوالي ألفين وخمسين مترا مربعا، حيث سيضم معرضا خاصا، وخزانة للمعروضات، وغرفة للتعليم، ومكتبا، وساحة خاصة للجمهور. ومن أجل الحفاظ على قيمة المستشفى باعتباره مادة ثقافية مسجلة، من المتوقع أن يتم تنفيذ تعديل على الهيكل الداخلي للمستشفى وتنسيق محيطه فقط.

وفي المعرض سيتم تقديم التاريخ الطويل والثقافة المتميزة لمنطقة "يونغ سان" تحت شعار "يونغ سان في العالم ويونغ سان الديناميكية"، بحيث يتم استعراض مختلف الصور الخاصة بمراحل قبل وبعد انفتاح الموانئ الكورية أمام دول العالم، وعصر الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، والحرب الكورية الأهلية، ووجود الجنود الأمريكيين، وظهور المدينة متعددة الثقافات، وحتى عصر التنمية والتطوير. كما سيتم من خلال المعرض التعريف بتاريخ المواصلات في المنطقة حسب الموضوعات، بما في ذلك تسيير السفن الكورية قبل افتتاح الموانئ المحلية أمام دول العالم، وتسيير السفن الأجنبية بعدها، وشبكة السكك الحديدية العابرة لشبه الجزيرة الكورية خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، والتعرفي بمحطة يونغ سان للسكك الحديدية.

ومن أجل افتتاح المتحف في عام 2021 ستسارع إدارة المنطقة بجمع مختلف الآثار والمواد التاريخية ذات العلاقة بما في ذلك الأشياء التي تعكس صفات المنطقة في مجالات التاريخ والحياة والثقافة والدين، وقد جمعت الإدارة مائتي مادة منها حتى الآن. وبهذه المناسبة قال "صونغ جانغ هيون " رئيس الإدارة إن المنطقة تشهد إنشاء المزيد من ناطحات السحاب هذه الأيام، ولهذا فإن مبنى المتحف الجديد غير المرتفع سيخلق جوا من التلاحم بين الماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدا على أنه سيعمل على إعادة ولادة المكان باعتباره ساحة لتوفير منظر حضري جديد ومختلف. وتضم منطقة يونغ سان ١١ متحفا حاليا، بما فيها المتحف الوطني المركزي والمتحف الوطني للحروف الكورية.