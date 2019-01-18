كشف الأسماء الحقيقية للزهور كورية الأصل التي تغيرت أسماؤها خلال فترة الاحتلال الياباني للبلاد

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قامت جمعية "بانك" للدبلوماسية المدنية العاملة عبر الإنترنت مؤخرا بإنتاج فيديو يقدم حقائق عن أسماء الزهور كورية الأصل التي تم تسميتها بأسماء غير حقيقية في فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، وقد وضعت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعريف بهذه الحقائق إلى مختلف شعوب العالم. وعنوان هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين وأربعين ثانية هو "تغيير أسماء الزهور الكورية إلى أسماء يابانية بشكل إجباري" وهو مدبلج باللغة الإنجليزية. وتنوي "بانك" تفعيل نشر هذا الفيديو في المدارس الكورية في أنحاء العالم ومجتمعات العلوم الكورية في الجامعات الأجنبية.

ويبدأ هذا الفيديو يذكر بالحقيقة التاريخية حول إجبار الحكومة الاستعمارية اليابانية الكوريين على تغيير أسمائهم الكورية إلى أسماء يابانية. وأوضح الفيديو أن الحكومة الاستعمارية اليابانية كانت تمنع الكوريين في ذلك الوقت من الالتحاق بالمدارس وتحرمهم من فرص العمل وتدرجهم في قوائم العمل الإجباري إذا لم يغيروا أسماءهم. ويسأل الفيديو المشاهدين عن معرفتهم حول تغيير أسماء الزهور كورية الأصل إلى أسماء يابانية أيضا. ثم يجيب بأنه تم إدخال بعض الأسماء اليابانية " مثل "داكيشيما " و"ناكاي" في أسماء الزهور الكورية.

ويقول الفيديو إن مجلة علم النباتات اليابانية التي صدرت في شهر أبريل من عام ١٩١١ قد صرحت بأن "هانا بوسا " هو اسم دبلوماسي ياباني و"ناكاي" هو اسم عالم نباتات، وقد غرس العالم الياباني اسمه واسم الدبلوماسي الياباني في اسمي الزهرتين تكريما لإنجازاتهما الشخصية وتعبيرا عن الشكر للدبلوماسي لإرساله إلى كوريا.