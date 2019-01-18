زبادة ملحوظة في أعداد الرحلات الفردية والإقامة الفردية في الفنادق

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تشهد كوريا هذه الأيام زيادة في عدد أولئك الذين يتمتعون بالرحلات الفردية أو الإقامة الفردية في الفنادق في ظل ارتفاع عدد الذين يفضلون قضاء الوقت بمفردهم. وطبقا لوكالة "هانا" للسفر، زادت نسبة المسافرين الفرديين بـ42% سنويا خلال الخمس سنوات الأخيرة مما يشير إلى انتشار ظاهرة التمتع بالحياة الفردية في ظل ارتفاع عدد الأسر المكونة من شخص واحد.

وحسب تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات في شهر سبتمبر الماضي بعنوان "وضع وصفات الأسر المكونة من شخص واحد"، بلغ عدد تلك الأسر 5 ملايين و620 ألف أسرة، أي ما يعادل 29% من إجمالي 19 مليونا و670 ألف أسرة في عام 2017. خاصة تبدي فئة الشباب من الأسر المكونة من شخص واحد نمطا استهلاكيا خاصا في زيارة المطاعم وقضاء أوقاع الفراغ والتسلية، خلافا للتركيز على أفراد الأسر.

وقد ساهم في هذا التغيير زيادة أولئك الذين يأخذون راحة في وسط المدن، وزيادة أهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية. بالفعل يزداد عدد المقيمين الفرديين في الفنادق باستمرار، حيث تبين أن متوسط عدد المقيمين في غرفة واحدة في الفنادق أربعة نجوم بلغ 1,6 شخص في عام 2017، و1,5 شخص في عام 2018، و1,4 شخص في هذا العام.

وتماشيا مع هذه الظاهرة، تقبل وكالات السفر المحلية على طرح برامج خاصة للمسافرين الفرديين والمقيمين الفرديين في الفنادق الفاخرة. ومن بين هذه الفنادق فندق "تايم سكواير سيول" الذي ينظم برنامجا ترفيهيا بعنوان "أنام بمفردي" يسمح بالإقامة وأخذ راحة لمدة أربع وعشرين ساعة في غرفة فندق من خلال استمتاع الضيف بالوقت بمفرده. ويضم هذا البرنامج إقامة في غرفة "ديلوكس" لمدة يوم واحد، وتذكرة لمشاهدة فيلم في دار السينما القريبة من الفندق.

ومع قرب حلول عيد رأس السنة القمرية الجديدة الذي سيصادف الخامس من شهر فبراير، يزداد التسويق في الفنادق من أجل استجلاب المقيمين الفرديين في الفنادق، وهو ما نتج عن اتساع ظاهرة التمتع بإجازة العيد بشكل فردي وليس مع أفراد الأسر أو الأقرباء.