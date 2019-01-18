إلغاء علم الشمس المشرقة من إحدى مشاهد فيلم Bohemian Rapsody





بعد احتجاج المواطنين الكوريين على استخدام العلم الياباني الذي يطلق عليه "علم الشمس المشرقة" في فيلم " Bohemian Rapsody" ، تمت إزالته تمامًا استجابة لتلك المطالب. ويرمز هذا العلم إلى الإمبراطورية اليابانية، وقد كان يُستخدم كعلم حربي للجيش الياباني. وحتى الآن يُستخدم لجيش الدفاع الياباني. وبالتالي فإن استخدام هذا العلم بشكل عام يعتبر أمرا خاطئا. كما تمت إزالته في كأس آسيا لكرة القدم، وكذلك من إحدى الصر التي نشرتها قناة " Sport360arabiya" المتخصصة في نقل الأخبار الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياعلى موقعها. وذلك بعد 8 ساعات من وضع الصورة، نتيجة لمطالبة المواطنين الكوريين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا العلم لا يقتصر على العلاقات بين كوريا واليابان فحسب، بل يتعلق بتاريخ العالم أيضا، لأنه علم استخدمته دولة التي شاركت في الحرب العالمية، مثل علم ألمانيا النازية.

كما كشف الطلاب الكوريون عن لوحة جدارية مرسومة على مبنى ملعب رياضي في إحدى المدارس الإقليمية الواقعة في تلك المدينة. حيث يوجد علم الشمس المشرقة داخل اللوحة. ووسط اللوحة، تُوجد ممثلة أمريكية وبجوارها بعض النخيل، واللوحة مليئة بالخطوط التي تُشبه شكل علم الشمس المشرقة بشكل واضح. وفور كشف الطلاب عن ذلك، كتبوا مقالة على موقع خاص طلبوا فيها بمسح اللوحة. ولم يكن الطلاب الكوريون فقط، بل طلاب من مختلف القوميات والجنسيات شاركوا في هذا الطلب من خلال التعبير عن تأييدهم. وبعد مسح اللوحة، اقترح الطلاب رسم بعض المناضلين، مثل المناضل الذي ضحى بحياته من أجل استقلال كوريا من الاستعمار الياباني، أو القسيس الذي لقد عمل على تحسين حقوق الإنسان في كوريا أو غيرهما.