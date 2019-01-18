جيل z يثير القلق بين جيل الألفية وما قبلها

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بعد تلقي أحد الأساتذة الجامعيين رسالة على بريده الإلكتروني من أحد طلابه الجامعيين سعر بالذهول من هذا الجيل الجديد، حيث طلب الطالب من أستاذه إرسال أجرة تاكسي، شارحًا له سبب هذا الطلب، فقد ركب سيارة أجرة خوفًا من تأخره على المحاضرة، وعند وصوله، اكتشف أن المحاضرة ألغيت بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق.

وبعد طرح هذه المسألة على الإنترنت، جذبت اهتمام الكثيرين، وخاصة الطلاب الجامعيين. وفي هذا الصدد قال الخبراء إن هذا يرمز إلى طبيعة جيل الألفية وجيل "Z"، حيث يُسمى المولودون فيما بين عامي 1980 و1994، بجيل الألفية، بينما يشير جيل "Z" إلى المولودين بعد ذلك أي بين عامي 1995 و2005.

وعلى أساس بحث علمي، فإن هذا الجيل يتميز باحترامه لنفسه، ويضع أهمية في "حق القرار الذاتي" و"الحرية" والسعادة". وهذا الجيل لا يُخفي "ما الذي لا يحبه"، ولكن يعبر عن ذلك بشكل إيجابي. كما يضع أهمية على "احترام الحياة الشخصية" أكثر من "المصلحة الجماعية". على عمس الجيل القديم الذي يتميز بتضحيته للحياة الشخصية من أجل المصلحة الجماعية. لذلك، فإنهم يطلبون من أساتذتهم حقهم بشكل إيجابي. واذا لم يقبل بعض الطلاب نتائجهم الدراسية النهائية، فإنهم يزورون الاساتذة ويطالبون بمراجعة النتائج.