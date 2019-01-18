نوع جديد من الاستهلاك يطلق عليه الاستهلاك الغريب بالنسبة لكبار السن

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انتشر نوع جديد من الاستهلاك بين جيل الشباب يُسمى بـ"الاستهلاك الغريب بالنسبة لكبار السن". ودلك بسبب اختلاف استهلاك الشباب عن استهلاك الجيل الأقدم. فالشباب في هذه الأيام مختلفون تماما، حيث يصرفون على الأكل والتسوق والسفر، ولا يهتمون بامتلاك منزل ولا يجمعون المال لشرائه. بل يسكنون بعد خروجهم من بيت الأسرة في مسكن ضيق بأجرة شهرية، ويفضلون شراء سيارة فاخرة كبيرة، والمنتجات الغالية ذات العلامات التجارية العالمية.

كما تحقق المحلات التجارية الضخمة المتخصصة في المنتجات الغالية مبيعات ملحوظة، وسط أخبار تفيد بأن كوريا تعاني من انكماش اقتصادي وركود مزمن. وبينما تواجه المحلات المتخصصة في المنتجات منخفضة الأسعار صعوبات في المبيعات، لأن المستهلكين يفضلون شراء المنتجات عبر الإنترنت، حيث تقدم تلك المواقع أسعارا أكثر انخفاضا.

كما أن المطاعم العائلية تعاني من الركود، بينما المطاعم الغالية أو الواقعة داخل الفنادق الفاخرة، تكون مليئة بالضيوف.