ⓒ YES24

أصدرت إحدى أبرز دور النشر في مصر والدول العربية طبعة عربية من كتاب "عطايا الخلايا الجذعية" من تأليف الدكتور "را جونغ تشان" الخبير الكوري المعروف في مجال الخلايا الجذعية.

الجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان قد صدر باللغة الكورية في عام ألفين وأحد عشر ثم صدرت طبعات يابانية وإنجليزية وصينية وروسية منه. وبمناسبة صدور النسخة العربية قال الدكتور "را" إنه يشكر الله ويشكر القراء أيضا بمناسبة صدور كتابه بلغات العالم الرئيسية التي يستخدمها أكثر من نصف عدد سكان العالم.

وأضاف أنه يأمل في أن تساهم الطبعة العربية في زيادة فهم الخلايا الجذعية في مصر وغيرها من الدول الناطقة باللغة العربية. ويذكر أن هذا الكتاب قد ترجمه إلى العربية المترجم أشرف أبو اليزيد.

وأقيم حفل توقيع وتدشين الكتاب في فندق "مريديان" في مدينة الجيزة مساء الخميس من الأسبوع الماضي بحضور عدد من كبار الضيوف الكوريين والمصريين، بمن فيهم الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالي والبحث العلمى، و"يون يو تشول "السفير الكوري في القاهرة.

يذكر أن الدكتور "را جونغ تشان" يرأس مجلس إدارة الشركة الكورية للخلايا الجذعية "بيو ستار BioStar" وهي أول شركة كورية متخصصة في هذا العلم الدقيق، وقد حصل على مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة رئيس الوزراء للمشروعات في عام ألفين وثلاثة، وجائزة جمهورية كوريا للتكنولوجيا في عام ألفين وسبعة، وجائزة جانغ يونغ شيل الكورية للعلوم والتكنولوجيا في عام ألفين وتسعة.