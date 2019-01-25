طرح برنامج سياحي لزيارة أكبر المعارض الفنية العربية





طرحت وكالة "هانا" للسفر برنامجا سياحيا خاصا لزيارة أكبر المعارض الفنية العربية. ويذكر أن هذه الوكالة السياحية الكورية تلعب دورا كبيرا في زيادة شعبية الرحلات تحت موضوعات معينة.

وطرحت الوكالة برنامجا سياحيا بعنوان "الطريق الفني الإماراتي"، يسمح للمسافرين بزيارة عدد من الأماكن الثقافية والفنية المتميزة في أبو ظبي ودبي والشارقة على مدار سبعة أيام.

ويمكن للمشاركين زيارة هذه الأماكن وهم يستمعون إلى شروح من الخبيرة في فن الرسم "كيم هان دول". وسيتم تنظيم هذا البرنامج السياحي مرة واحدة فقط في التاسع عشر من شهر مارس.

ويتضمن البرنامج زيارة معرض "آرت دبي" الذي يعد من أهم المعارض الفنية في الشرق الأوسط، وبينالي الشارقة الذي يقام مرة كل عامين، ومتحف لوفر أبوظبي الذي أصبح معلما متميزا في أبوظبي. كما سيزور المشاركون عددا من المباني المعمارية العربية المتميزة التي يتعايش فيها الماضي والحاضر والمستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن آرت دبي هذا العام سيقام في منتزه الجُميرة في دبي خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من مارس، بمشاركة ثلاث وتسعين مؤسسة فنية من حوالي أربعين دولة.

وسيقدم هذا العام منطقة عرض جديدة تحت اسم "البوابة" لعرض أعمال فنية منفردة لفنانين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما سيقام بينالي الشارقة خلال الفترة من السابع من مارس وحتى العاشر من يونيو تحت شعار "خارج السياق".

وسيطرح بينالي هذاالعام تساؤلات حول إمكانية إنتاج الفن عندما تصبح الثقافة المادية تحت تهديد التدمير البشري المستمر وتدهور المناخ. كما يضم البرنامج السياحي زيارة إلى متحف لوفر أبوظبي الذي افتتح في شهر نوفمبر من عام ألفين وسبعة عشر.

ويمثل هذا المتحف تحفة معمارية رائعة صممها الفنان المعماري العالمي "جان نوفيل" . ولذلك من المتوقع أن يتيح هذا البرنامج الفريد للمسافرين الكوريين فرصة كبيرة لمعايشة ثقافة وفن الإمارات العربية المتحدة.