كويكا تفتتح المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم

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صرحت المؤسسة الكورية للتعاون الدولي، كويكا، مؤخرا بأنها افتتحت المركز الوطني لتأهيل وعلاج المدمنين في مدينة "بيت لحم" الفلسطينية، من أجل معالجة مدمني المخدرات هناك واحتوائهم اجتماعيا.

يذكر أن بيت لحم تعتبر إحدى أبرز أماكن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث ظلت إسرائيل تحتلها منذ حرب 1967، ثم استردها الجانب الفلسطيني في عام 1995. لكن الصراعات ظلت مستمرة بين الجانبين هناك مما أدى إلى إدمان عدد من سكانها للمخدرات بسبب اضطرابات ما بعد صدمة.

وفي إحصائية أجرتها كويكا في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017 شملت عددا من الرجال الذين لا تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما تبين أن عدد المدمنين الذين في حاجة ماسة إلى العلاج بلغ حوالي ستة وعشرين ألفا وخمسمائة شخص.

ومن أجل حل المشكلة ضخت كويكا خمسة ملايين دولار من عام ألفين وثلاثة عشر وحتى عام ألفين وثلاثة عشر في إنشاء مبنى المركز وشراء الأجهزة والأثاثات اللازمة للمبنى، وتعيين وتدريب طاقم طبي وإداري يتميز بالكفاءة.

وهكذا أصبح مشروع المركز الوطني لإعادة التأهيل واحدا من أهم إنجازات الوكالة الكورية في فلسطين، وهو الأول من نوعه في البلدان العربية. ويتكون المركز من ثلاث طوابق، طابق للإدارة العامة والعيادات الخارجية وغرف الاجتماعات ومُصلّى ومختبر حاسوب ومكتبة، وطابق مبيت لمدمني المخدرات الذكور وطابق للإناث. ويحتوي كل طابق على غرف وأماكن جلوس وترفيه، ومطبخ، وغرف غسيل كما يحتوي المركز على صالة رياضية مزودة بأحدث الاجهزة.

وأيضا تم تجهيز العيادات والمختبرات بأحدث الاجهزة الطبية والمخبرية. كما يتكون المركز من ساحة خارجية وملعب. وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أسعد الرملاوي عن الشكر والعرفان للحكومة الكورية وكويكا على الدعم السخي لإنشاء هذه الصرح الطبي المهم.

وسيقدم هذا المركز خدمات علاجية وتأهيلية ووقائية للمرضى والمدمنين بشكل مجاني لكنها عالية الجودة من أجل منع تكرار الإدمان. ومن جانبها ستواصل كويكا إعداد المدربين من أجل متابعة تنمية الخبراء في التأهيل إلى جانب زيادة المعونات الطبية والمرافق.

يذكر أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي تقوم بتطبيق مشروعات إنمائية في فلسطين في مختلف المجالات بما فيها التعليم والصحة، بدعم من الحكومة الكورية.