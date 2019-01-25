أكثر من ٨٠٪ من الأجانب يقدرون كوريا تقديرًا إيجابيًا

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تبين أن أكثر من 80% من الأجانب يقدرون كوريا تقديرا إيجابيا. يذكر أن تقدير الأجانب لصورة كوريا هو أكثر إيجابية من تقدير الكوريين لأنفسهم. كما تجاوزت نسبة التقدير الإيجابي لصورة كوريا تسعين بالمائة في دول جنوب شرق آسيا، لكنها لم تبلغ سوى عشرين بالمائة في اليابان. وتبين أن أكثر المجالات التي يلتقي بها الأجانب حول كوريا هي الثقافة الكورية الحديثة وأن أكثر الصور عن كوريا لديهم هي الطعام الكوري.

جاء ذلك في مسح أخير أجرته وزارة الثقافة الكورية للتعرف على صورة كوريا في عام 2018. وجرى المسح على ثمانية آلاف شخص في ست عشرة دولة بما فيها كوريا. وطبقا لنتائج المسح حول أكثر المجالات التي يمكن التعرف عليها حول كوريا، اختار ستة وثلاثون بالمائة الثقافة الحديثة واختار ثمانية عشرة بالمائة منهم الاقتصاد، وسبعة عشر بالمائة منهم الأمن. وحول وسائل اكتساب المعلومات عن كوريا، أجاب سبعة وأربعون بالمائة منهم بمختلف الوسائل على الإنترنت، بينما أجاب ثلاثة وثلاثون بالمائة منهم بالإذاعة. وأجاب عشرة بالمائة منهم بالصحف والمجلات.

وحول أهم صور كوريا، اختار ٤٠٪ منهم الطعام الكوري، واختار ٢٣٪ منهم أغاني الكي بوب، واختار ١٩٪ منهم الثقافة الكورية، بينما اختار ١٤٪ منهم الجمال الكوري أو الكي بيوتي مما يشير إلى أن موجة هاليو هي الكلمة الرئيسية التي تمثل كوريا.

وبشأن صورة كوريا عموما، قدر الأجانب تقديرا أفضل من الكوريين، حيث قدر ٤٪ من الكوريين بأنها إيجابية جدا، بينما قدر ٥١٪ منهم بأنها إيجابية إلى حد ما، مما يشير إلى أن الإجابات الإيجابية بلغت ٥٤٪. لكن ٣٥٪ من الأجانب قدروها تقديرا إيجابيا للغاية، بينما قدر ٤٦٪ منهم تقديرا إيجابيا إلى حد ما، مما يشير إلى أن ٨٪ منهم يقدرون صورة كوريا تقديرا إيجابيا.

وحول المؤثرات الإيجابية على صورة كوريا، اختار ٣٥٪ من الأجانب الثقافة الحديثة بما فيها موجة هاليو والفنون الأساسية بينما اختار ١٨٪ منهم المستوى الاقتصادي. واختار ١٣٪ منهم التراث الثقافي، بينما اختار ١٢٪ منهم المنتجات والعلامات التجارية الكورية. أما عن المؤثرات السلبية، فقد اختار ٢٣٪ منهم القضية النووية الكورية الشمالية بينما أجاب ٢٠٪ منهم بالأوضاع السياسية. كما أجاب ١٣٪ منهم بمكانتها الدولية.