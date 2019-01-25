تطورات كبيرة في خدمات تقديم مختلف المعلومات للمواطنين في جميع المجالات

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من المتوقع أن تشهد كوريا تعزيز خدمة تقديم مختلف المعلومات المناسبة بما فيها الحصول على فرص العمل وتربية الأطفال والعلاج الطبي من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي على المكتبات العامة. كما يُتوقع أن تشهد البلاد تحسين البني التحتية للمكتبات من أجل رعاية الجنود والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق التصميم العمومي عليها من أجل إزالة الصعوبات في وصول كبار السن والحوامل ومرافقي الرضع أو الأطفال إليها.

جاء ذلك في الخطة الشاملة الثالثة لتطوير المكتبات التي وضعتها وزارة الثقافة مؤخرا. وتضم هذه الخطة أربع استراتيجيات وثلاث عشرة مهمة رئيسية وستا وثلاثين مهمة تنفيذية، تحت شعار "شمولية الإنسان وإبداعية المساحة وديمقراطية المعلومات". واستهدفت الوزارة بهذه الخطة إلى زيادة عدد المكتبات العامة الذي بلغ ألفا واثنتين وأربعين مكتبة في نهاية عام ألفين وسبعة عشر، إلى ألفٍ وأربعمائة وثمان وستين مكتبة حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين. كما استهدفت أيضا زيادة عدد المكتبات الصغيرة الذي بلغ ستة آلاف وثمان وخمسين مكتبة إلى ستة آلاف وثمانمائة وعشرين مكتبة خلال نفس الفترة. وقال سين كي نام رئيس لجنة سياسة المعلومات عن المكتبات إنه سيتم تنفيذ الخطة حتى تحظى جميع المكتبات في البلاد بحب الشعب باعتبارها مساندة لنمو الحياة الفردية. وأوضح أن المكتبات ظلت متمركزة على الطبقة المتوسطة حتى الآن إلا أنها ستجذب مزيدا من الناس في الطبقة الدنيا في المستقبل، حيث تهدف الخطة الثالثة إلى القضاء على عدم المساواة في المعلومات بين الطبقات الاجتماعية وتسهيل وصول الجميع إليها.

وفي هذا الإطار قررت الوزارة توسيع برامج علوم الإنسانيات والثقافة والفن والمعايشة وبرامج القراءة الاجتماعية للتواصل والمناقشة من أجل استخدام المكتبات كقاعدة لتعزيز قدرة المواطنين المستقبلين المناسبة لعصر الثورة الصناعية الرابعة. كما قررت توسيع خدمة المعلومات الرقمية من أجل مساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبات في استخدام المكتبات نتيجة للقيود الزمنية والمكانية وتعزيز الخدمات المناسبة للدورة الحياتية لمختلف مستخدمي المكتبات. وكذلك تم إعداد سبل لإزالة عدم المساواة في المعلومات في ظل زيادة عدد المسنين وتقدم تقنية المعلومات عبر تكثيف التدريب على استخدام المعلومات والوسائط المختلفة. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يتم توسيع خدمة الوصول المفتوح التي تسمح للجميع بالاتصال بها عبر الإنترنت وقراءة وكتابة المعلومات العلمية بحرية. كما قررت تنفيذ مشروع تجريبي لمكتبة ذكية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وبناء البني التحتية المستقبلية بما فيها الخدمة الرقمية عبر الأجهزة المتنقلة وخدمة الذكاء الاصطناعي للمكتبات والمكتبات القائمة على أساس إنترنت الأشياء.