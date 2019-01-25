وكالة التعاون الدولي كويكا ومنظمة زاي تي إي تقدمان ١٠٠ ألف موقد غاز لمساعدة اللاجئين من مسلمي الروهينجا في ميانمار

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قدمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" ومنظمة "زاي تي إس "الكورية غير الحكومية المتخصصة في مكافحة مجاعة الأطفال والأمراض والأمية ١٠٠ ألف موقد غاز والوقود، إلى اللاجئين من مسلمي الروهينجا في ميانمار. وأقامت المنظمتان حفلا لتسليم المساعدات في مخيم اللاجئين في بنغلاديش أمس الأول بحضور عدد من مسؤوليهما بمن فيهم رئيسة كويكا "لي مي كيونغ" ورئيس المنظمة "الراهب بوب ليون" إلى جانب مدير منطقة آسيا لبرنامج الغذاء العالمي "دافيد كاترود".و سيتم توفير المواقد أولا إلى الأسر التي تعولها امرأة، والأسر التي يعولها أب أو أم فقط، والأسر التي لديها معاقون ومسنون، بحيث يستفيد منها حوالي خمسمائة ألف شخص، من بين حوالي مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا يقيمون حاليا في هذا المخيم.

وتبرعت منظمة زاي تي إس الكورية بمليار وون بينما أضافت الوكالة الكورية أربعمائة مليون وون إليها من أجل إهداء المواقد، لتصبح هذه المساعدات الأكبر حجما في مجال مشروعات الدعم الكورية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. كما قرر برنامج الغذاء العالمي توزيع المواقد وتعليم الأمان وعرض الوقود بالتعاون مع الحكومة البنغالية.

وبهذه المناسبة قالت "لي مي كيونغ" رئيسة كويكا إن إهداء المواقد يكتسب معنى أكبر لأنه لا يهدف إلى تحسين معيشة لاجئي الروهينجا فقط وبل أيضا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة الأرضية وتعزيز المشاركة الدولية التي تنص عليها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن وكالة كويكا تنفذ مختلف مشروعات المساعدة للاجئي الروهينجا بالتعاون مع المنظمات الكورية غير الحكومية بما فيها دعم العلاج النفسي لأطفال الروهينجا بالتعاون مع منظمة "ذا بروميس" ومشروع لإعادة التأهيل الاجتماعي للاجئات الروهينجا بالتعاون مع منظمة "آدي" وتقديم الأجهزة الطبية ودعم إدارة عيادة اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الكورية لمكافحة مجاعات الأطفال حول العالم.