سامي البعداني: أوضاع اليمنيين في جيجو جيدة





بعد أن استضافت حوالي 100 من اليمنيين اللاجئين في جزيرة جيجو، قررت السيدة الكورية "ها مين كيونغ" افتتاح أول مطعم عربي في جزيرة جيجو بالتعاون مع أولئك اليمنيين، الذين أطلقوا عليها اسم "وردة".

ومن مطعم "وردة" في جزيرة جيجو، تحدث إلى القسم العربي عبر الهاتف "سامي محمد مبخوت البعداني" الذي يعمل هناك، حيث أوضح أن اليمنيين في جيجو أطلقوا اسم "وردة" على السيدة "ها مين كيونغ" لأنها كانت دائما تبتسم مثل وردة متفتحة حينما كانت تستضيفهم في ستوديو تمتلكه هناك.

وقال "سامي" إن أوضاع اليمنيين صارت الآن أفضل بعدما أعطت الحكومة الكورية لبعضهم حق الإقامة الإنسانية لمدة عام، كما تمكن الكثير منهم من الحصول على فرص عمل، وأشار إلى أنه إذا استقرت الأوضاع في اليمن فقد يعود معظمهم إلى ديارهم.

كما تحدث "سامي البعداني" عن مطعم "وردة" وما يقدمه من طعام عربي عموما، ويمني بصفة خاصة، ومدى إقبال الزوار عليه.

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