الحكومة تربط رفع سن الشيخوخة بإجماع في الرأي العام

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قال وزير الصحة والرفاهية الكوري "بارك نونغ هو" إن رفع سن الشيخوخة يتطلب إجماعا في الرأي العام الإجتماعي.

وكانت الحكومة الكورية قد حددت سن الشيخوخة ليكون 65 عاما ضمن إطار الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية التي وضعتها في عام 1964 الذي كان متوسط العمر المتوقع للنساء يبلغ وقتها 65 عاما، ولم يتجاوز متوسط العمر المتوقع للرجال 60 عاما.

لكن كوريا الجنوبية ستبدأ في استقبال مجتمع الشيخوخة الفائقة في عام 2025 الذي يتوقع أن يبلغ فيه متوسط العمر المتوقع للنساء 87 عاما وللرجال 81.6 عاما.

إلى جانب هذا، تمت زيادة متوسط العمر الصحي المتوقع نتيجة للتطورات الطبية وتحسين مستويات المعيشة.

ولذلك لم يعد سن 65 عاما الذي تم تحديده في عام 1964 كمقياس للشيخوخة مناسبا الآن لتصنيف المسنين في فئة الشيخوخة.

وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد أبحاث التأمين الوطني في شهر ديسمبر من العام الماضي على عدد من المواطنين الذي تتجاوز أعمارهم 50 عاما، أجاب المشاركون بأن 68.5 عاما في المتوسط هو السن المناسب لوصف شخص بأنه في مرحلة الشيخوخة.

ورغم الحاجة الماسة لرفع سن الشيخوخة، إلا أن هذه القضية تثير جدلا حادا بيين كل الأجيال، نظرا لأن جميع الأنظمة في كوريا تتطابق حاليا مع سن الشيخوخة الحالي، بما في ذلك نظام سن التقاعد والتأمين الوطني.

إلى جانب هذا، من المحتمل أن تتسبب هذه القضية في تعرض المسنين للفقر، كما أنها تتطلب اتخاذ إجراءات لزيادة توظيف المسنين وضمان دخلهم.

الجدير بالذكر أن سن التقاعد في كوريا الجنوبية 60 عاما، وإذا تم رفع سن الشيخوخة إلى 70 عاما، فلن يتمكن المتقاعدون من الحصول على التأمين الوطني إلا بعد 10 سنوات من تقاعدهم.

لكن وزير الصحة والرفاهية قال إن رفع سن الشيخوخة إلى 70 عاما سيسهم في زيادة عدد السكان في سن العمل، وهو ما سيؤثر إيجابيا على معدل النمو الاقتصادي للبلاد.