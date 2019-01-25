المطر الاصطناعي، هل هو حل لمشكلة الغبار الناعم؟

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جرى اليوم الجمعة اختبار للمطر الاصطناعي من أجل التعرف على مدى فاعليته في تخفيف كثافة الغبار الناعم.

وخلال اختبار اليوم، تم رش مادة "يودِيد الفضة" على السُحُب لاستمطارها، من طائرة للأرصاد الجوية، ثم رصد التغييرات التي حدثت في السحب وكثافة الغبار الناعم، قبل وبعد رش تلك المادة الكيميائية.

وتبدأ فكرة تخفيف كثافة الغبار الناعم من خلال المطر الاصطناعي على افتراض أن المطر سيلعب دورا تخفيف كثافة الغبار الناعم.

وفي الواقع، نلاحظ أن الغبار الناعم ينتهي أو تقل كثافته عند هطول الأمطار الطبيعية، لكن الشيء غير المؤكد حتى الآن هو ما إذا كان للمطر الاصطناعي نفس الفاعلية.

ويتخذ معظم الخبراء موقفا سلبيا تجاه هذه الفكرة، حيث يقولون إنه من الصعب إهطال كمية كافية من المطر بطريقة اصطناعية بحيث يمكن من خلاله تخفيف كثافة الغبار الناعم، بل وحذروا من أن كمية غير كافية من الأمطار الاصطناعية قد تتسبب في تعزيز كثافة الغبار.

الجدير بالذكر أن الكمية القصوى التي يمكن إهطالها من الأمطار الاصطناعية باستخدام التقنية الحالية تتراوح بين 0.1 ملليمتر وملليمتر واحد فقط في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، يرجع أحد أسباب ظهور الغبار الناعم إلى الضغط الجوي العالي، ومن الصعب إهطال المطر الاصطناعي في منطقة يسودها ضغط جوي عالٍ، بسبب عدم وجود كمية كافية من السحب، وذلك لأنه عادة يتم إنتاج المطر الاصطناعي من خلال رش مواد كيميائية على السحب التي تضم أساسا قطرات المطر، وذلك لزيادة عدد وحجم القطرات.

وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد دعا أعضاء مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغبار الناعم، بما في ذلك تطوير تقنية خاصة بالمطر الاصطناعي، واصفا مشكلة الغبار الناعم بأنها "كارثة طبيعية".