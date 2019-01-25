بان سوري بيون كانغ سويه / بيون كانغ سويه تاريونغ / أونغ نيورِل مارادا





من أكثر القصص التراثية الكورية تِكرارا في الأفلام هي "تشون هيانغ جون 춘향전" أو قصة تشون هيانغ. لكنها ليست الوحيدة في هذا المجال، فقصة "بيونغ كانغ سويه 변강쇠" قد تكررت في السينما كثيرًا أيضًا. والكوريون يعتبرون "بيونغ كانغ سويه" رمزًا للموهبة الموسيقية القوية والرجولة، لكنه في الواقع كان بطل إحدى قصص مقطوعات البانسوري بعنوان "كاروجيغي تاريونغ". عندما اختصر خبير البان سوري الشهير "شين جيه هيو 신재효" مقطوعات البانسوري فصاغ 6 مقطوعات من الاثني عشر مقطوعة التي كانت متاحة في عصره في آخر أيام جوسون، نجت مقطوعة "بيونغ كانغ سويه" رغم احتوائها على لفتات خارجة بشكل صريح مباشر، ومن المقطوعات التي نجت أيضًا "تشون هيانغ غا"، و"هنغ بوغا"، و"جوك بيوك غا"، و"سوكونغ غا"، و"شيم تشونغ غا". ولا بد أن المقطوعة المذكورة كانت تتمتع بشعبية كاسحة، فقد ذكرت السجلات التاريخية أنها كانت الأغنية المفضلة لدى المطرب الأشهر في ذلك العصر "سونغ هنغ روك 송흥록". ورغم أن "شين جيه هيو" قد ضبط نغماتها بدقة، إلا أنها لم تصمد حتى العصر الحديث. فما وصل إلينا هو الكلمات دون اللحن أو الإيقاع.

في مقطوعة البانسوري هذه، يظهر "بيون كانغ سويه" كأسوأ نوع ممكن من الفاشلين، فهو لا يجيد أي شيء سوى الوقوع في المشاكل المتتالية. وقد طُرد من قريته وراح يتجول على غير هدى في جميع أنحاء البلاد. وفي أثناء ترحاله، يقابل "أونغ نيو"، وهي امرأة تزوجت عدة مرات وكانت تفقد زوجها في كل مرة، وعانت الكثير من الصعاب خلال حياتها. كما أنها كانت قد طُردت هي الأخرى من قريتها دون أن يكون لها مكان آخر تلجأ إليه. وهكذا ذهب الاثنان معا إلى جبل جيري-سان. ولا بد أن العيش في عمق الجبال دون أي نقود كان أمرا شديد الصعوبة. ومن سوء حظ "بونغ نيو"، كان الرجل الذي التقت به هذه المرة فاشلًا بكل ما تحويه الكلمة من معانٍ، فلم يكن يبذل أدنى جهد ليكسب المال أو ليساعدها. وعندما وبخته مطالبة إياه بأن يقطع بعض الحطب، قام بانتزاع عامود الطوطم الخشبي المقدس لدى القرية، الذي كان مثبتا على مدخلها لاعتقادهم أنه يحميهم من الشرور، ثم قطعه وأشعل فيه النيران. فلعنته روح الطوطم الحارسة ومات. وهكذا ينتهي النصف الأول من القصة. ويدور الجزء الثاني من القصة حول الرجال الذين ارتبطوا بأونغ نيو، وكيف أن حيواتهم جميعا كانت تنتهي بشكل مأسوي غامض مفاجئ، وكيف أنها كانت دائما تحاول التخلص من جثثهم بنفسها. وتتخلل هذه القصص كلها الكثير من المقاطع البذيئة، أو الخارجة، أو غير المعقولة، لكنها كذلك تحتوي على تفاصيل واقعية للحياة اليومية للطبقات الاجتماعية الدنيا في المجتمع في ذلك العصر.

بعد الحربين الطاحنتين الذين شهدتهما كوريا: الاحتلال الياباني في 1592، والاحتلال المنشوري في 1636، صارت الحياة شديدة العسر في جوسون. فاضطر الكثير من أهل جوسون إلى التخلي عن بيوت عوائلهم التي صمدت لأجيال عديدة، وصاروا يهيمون على وجوههم في البلاد كالشحاذين. وكانت أغنية "بيون كانغ سويه تاريونغ" -في واقع الأمر- نوع من السخرية لهذه الصورة من الحياة البائسة. وكان هذا هو الدور الأهم للبان سوري: أن يُضحك الناس ويطربهم حتى يستطيعوا أن يتحملوا حياتهم الصعبة ويشاركونها مع الآخرين. وقصة "بيون جانغ سويه" تبدأ بأونغ نيو وتنتهي بها. فهي الشخصية التي تتطور القصة معها، والتي تتحكم بخيوطها قُرب النهاية. ربما كان من الأدق أن تُسمى الأغنية "أونغ نيو تاريونغ". وفي السنوات الأخيرة، ظهرت عدة جهود تحاول إعادة رسم شخصيتها كامرأة قوية، بدلًا من صورتها كامرأة عديمة الحيلة لا تسبب للآخرين سوى المشاكل والمصائب.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: