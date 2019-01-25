البنك المركزي يخفض توقعاته للنمو لعام 2019

ⓒYONHAP News

خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار 0,1%، لتصبح نسبة النمو المتوقع 2.6%، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكشف محافظ البنك المركزي "لي جو يول" عن هذه التوقعات في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، بعد تجميد البنك المركزي لسعر الفائدة عند مستوى 1.75% في شهر يناير، وذلك في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في البنك خلال هذا العام، حيث صوَّت أعضاء اللجنة لصالح تجميد سعر الفائدة، بعد زيادتها بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر الماضي.

وكانت الأسواق المالية قد توقعت أن يتخذ البنك المركزي موقف الانتظار والترقب في الوقت الحالي، بينما يراقب حالة عدم اليقين الاقتصادي في الداخل والخارج، في خضم النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنَّ البنك قد توقع في أبريل الماضي نموًا بنسبة 2.9% لعام 2019، ثم خفض هذه النسبة إلى 2.8% و2.7% في شهري يوليو وأكتوبر على الترتيب.

كما خفض البنك توقعاته للتضخم من 1.7% إلى 1.4%، بعد الأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط العالمية.

وبعد تخفيض البنك لتوقعاته للنمو والتضخم، من المرجح أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال هذا العام.