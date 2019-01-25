طائرة يابانية تحلق على ارتفاع منخفض بالقرب من سفينة كورية

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قامت طائرة دورية بحرية يابانية، بالتحليق على ارتفاع منخفض، بالقرب من سفينة حربية كورية جنوبية، بعد ظهر الأربعاء الماضي، في عمل وصفته سيول بأنه استفزازي وتهديدي.

وعقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" محادثات ثنائية، مع نظيرها الياباني "تارو كونو" في ذلك اليوم نفسه، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات فقط، من إدانة الجيش الكوري الجنوبي للطائرة اليابانية، بسبب تحليقها حول السفينة الكورية الجنوبية.

ووفقًا لهيئة الأركان الكورية الجنوبية، حلقت طائرة تابعة لجيش الدفاع الذاتي الياباني بالقرب من المدمرة الكورية الجنوبية، على ارتفاع يتراوح بين 60 و70 مترًا، وعلى بعد 540 مترًا فقط من شعاب "إيودو"، بعد ظهر الأربعاء الماضي.

وقالت الهيئة إن طاقم المدمرة أرسل نحو 20 رسالة تحذيرية إلى الطائرة اليابانية لإخطارها بأنها تحلق على مسافة قريبة للغاية، وأن المدمرة ستتخذ إجراءات الدفاع عن النفس إذا واصلت الطائرة اقترابها. لكن الطائرة اليابانية واصلت تحليقها حول المدمرة دون تقديم رد.

وقالت "كانغ" إن هذه الحادثة الأخيرة تعد الثالثة من نوعها، وأعربت عن قلقها وأسفها لهذا الوضع، لكنها أضافت أنها تعتقد أن كلا الطرفين لا يزالان يشتركان في أرضية مشتركة، لتطوير العلاقات المستدامة والتفكير بعناية في مثل هذه القضايا.

وردًّا على ذلك، قال "كونو" إن الموقف الحالي صعب لكنه لا يزال من المفيد عقد الاجتماعات المباشرة، ويأمل أن يتمكن الطرفان من مناقشة القضايا الحالية بصراحة.

ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، فقد نفى "كونو" علمه بحادثة الطائرة، وأعرب عن أسفه على قيام سيول بنشر مثل هذه الادعاءات، وطالب سيول بأن يكون رد فعلها هادئًا.

ثم دعا "كونو" سيول إلى قبول دعوة طوكيو بعقد محادثات حول أحكام المحكمة العليا الكورية، في قضايا العمل القسري.

كما كشف الجيش الكوري الجنوبي عن صور متعددة لدعم ادعائه بأن الطائرة اليابانية حلَّقت على ارتفاع منخفض على مقربة من السفينة الحربية الكورية.

وتتضمن الصور الخمس، التي كشفت عنها هيئة الأركان المشتركة يوم الخميس الماضي، صورتين للطائرة اليابانية تم التقاطهما عبر كاميرات الأشعة تحت الحمراء من على متن المدمرة الكورية الجنوبية "ديه جوي يونغ"، ومقطعًا مصوَّرًا، وصورتين لسجلات الرادار تكشفان عن رصد حركات الطائرة اليابانية.