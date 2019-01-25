اعتقال رئيس المحكمة العليا السابق

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تم إلقاء القبض على رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" في وقت مبكر من اليوم الخميس، بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وقد أصدرت محكمة سيول المركزية أمر الاعتقال في حوالي الساعة الثانية صباح الثلاثاء الماضي، حيث أوضحت أن معظم الاتهامات الموجهة إلى "يانغ" قد تم إثباتها، وأن بقاءه حرًّا يمثل خطرًا على تدمير الأدلة بالنظر إلى منصبه ومدى خطورة القضية.

وقد أودع "يانغ" على الفور في مركز الاعتقال في سيول، حيث كان ينتظر نتيجة جلسة المحاكمة التي عقدت من اليوم السابق.

ويعد "يانغ" أول رئيس سابق أو حالي للمحكمة العليا يتم التحقيق معه أمام النيابة ووضعه خلف القضبان.

ويواجه "يانغ"، الذي كان رئيسًا للمحكمة العليا منذ شهر سبتمبر من عام 2011 وحتى شهر سبتمبر من عام 2017، تهمة توجيه الأمر لإدارة المحكمة الوطنية التابعة للمحكمة العليا بالبحث عن سبل للتدخل في المحاكمات التي تعد ذات حساسية سياسية، واستخدامها كورقة مساومة، لكسب الدعم من حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

ومن بين القضايا التي يُتهم "يانغ" بالتدخل فيها قضية العمل القسري في زمن الحرب، حيث يشتبه في تخطيطه لتأجيل دعاوى التعويضات لصالح الرئيسة السابقة، التي كانت تسعى إلى إقامة علاقات ودية مع طوكيو.

كما يشتبه في ضغطه على القضاة لإصدار أحكام معينة، وتشكيل قائمة سوداء للقضاة الذين عارضوا إدارته للمحكمة.

وقد رفضت المحكمة في نفس الوقت إصدار مذكرة توقيف بحق مساعد "يانغ" الرئيسي، وهو الرئيس السابق للهيئة الإدارية للمحكمة العليا "بارك بيونغ ديه"، مشيرة إلى عدم الحاجة إلى احتجاز المشتبه في تورطه في تلك القضية.

من ناحية أخرى، اعتذر رئيس المحكمة العليا الحالي "كيم ميونغ سو" للشعب الكوري، عقب اعتقال سلفه. وقال "كيم" إنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير عن تصميمه على التغلب على الوضع الحالي، أو للتعبير عن تعازيه للشعب.

ودعا "كيم" أعضاء الهيئات القضائية إلى القيام بواجباتهم بأمانة، قائلًا إنها الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الحالية وتحقيق تطلعات المواطنين.

أما الحزب الديمقراطي الحاكم، فقد اعتبر أن اعتقال "يانغ" هو نتيجة طبيعية عادلة لمحاسبة العقل المدبر وراء فضيحة إساءة استخدام السلطة، معربًا عن أمله في أن تقدم للسلطة القضائية الفرصة لإعادة العدالة إلى النظام القضائي.

كما رحب حزب "بارون ميريه" المعارض الصغير بتلك الخطوة، واصفًا إياها بتقديم العدالة على الولاء، وقال إنها أدت إلى استعادة ثقة الشعب في القضاء، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في التهم المثارة، ومعاقبة المتورطين بعقوبات صارمة.

لكن حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، قال إن اعتقال الرئيس السابق للمحكمة العليا للمرة الأولى على الإطلاق تعد حدثًا مخجلًا في تاريخ البلاد. واتهم إدارة الرئيس "مون جيه إين" بمحاولة السيطرة على السلطة القضائية، من خلال تحقيقاتها في فضيحة استغلال السلطة.

وحث الحزب حكومة الرئيس "مون" على وقف أي محاولة لتجاوز القضاء، بحجة استئصال الفساد.