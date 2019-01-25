أحمقان ولص

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كان يا ما كان، في قديم الزمان، عاش صبيان أحمقان، لم يكن لهما نصيب من الذكاء. فكانا يتلعثمان عند الكلام، وكانا بطيئين في تعلم أي شيء. لكن والديهما كانا دائما يشجعانهما على متابعة أحاديث أصدقائهما ومحاولة فهمها وتكرارها. وكان الصبيان يحاولان دائما أن ينفذا هذه النصيحة، فكانا يقضيان النهار وسط الأصدقاء منصتين السمع لكل كلمة تقال، وفي المساء يحاولا تكرار كل ما سمعاه خلال النهار على والديهما، وبهذه الطريقة، استطاعا أن يتعلما الكلام، وأن يكتسبا كلمات ومعانٍ جديدة كل يوم بالتدريج.

وفي إحدى الأمسيات، راح أحد الصبيين يستعرض الكلمات الجديدة التي سمعها في نهاره، وكان ضمن ما قاله إنه سمع كلمة: يتسلل. كان الصبي يكرر على مسامع والده ما سمعه في النهار، لكن الكلمة ألقت الرعب في قلب لص كان يتسلل في تلك الأثناء داخل فناء المنزل، وسمع الفتى يقولها. تعجب اللص، وتساءل: ترى كيف أمكن للصبي داخل الغرفة أن يعرف ما يفعله اللص في الخارج دون أن يراه؟ لم يستطع اللص أن يغالب فضوله، فزحف على بطنه حتى وصل إلى الجدار ليرى الصبي بعينيه، وهنا أتاه صوت الصبي كالصاعقة يقول:"يزحف"، طبعا، كان الفتى يردد الكلمات التي سمعها لا أكثر، لكن اللص لم يكن يعرف هذا، فراح يصنع ثقبا صغيرة في الباب ليسترق النظر، وهنا، كاد قلبه يتوقف حين سمع الصوت يقول:"هناك تماما، العين". هذه المرة، تغلب رعب اللص على فضوله، وانطلق يجري مسرعا بعيدا عن المنزل.

راح اللص يركض كالمجنون حتى وصل إلى القرية المجاورة، وعندما هدأ أخيرا، قرر أنه سيحاول ألا يفكر ثانية أبدًا في أمر تلك التجربة المرعبة في القرية السابقة. قرر أن يسرق بيتا في القرية التي وصل إليها لتوه، ولسوء حظه، تسلل إلى بيت صبي أحمق آخر. كانت الأنوار مطفأة في المنزل فدخله اللص دون خوف. كان الصبي في المنزل على سريره يستعد للنوم وقد التحف غطاء ثقيلا. وتذكر فجأة الكلمات التي كان قد تعلمها صباح ذلك اليوم، فقرر أن يرددها مرة قبل النوم حتى لا ينساها. كانت أول عبارة قالها هي: المشي بخطوات طويلة. قفز اللص من المفاجأة، فقد كان يمشي في خطوات خافتة طويلة في الباحة الخلفية للمنزل. أسرع اللص الخائف يختبئ في المطبخ. ظل جالسا دون أن يحرك ساكنا، وهو يخشى أن يأتي أحد من داخل الغرفة. لكنه لم ير أو يسمع أي شيء، فقال لنفسه:"لا بد أنني سمعت خطأ، أو ربما هو شخص يتحدث وهو نائم، لا داع للخوف".

وبينما هو يبحث في المطبخ، وجد قدرا كبيرا على الموقد، فتح الغطاء فرأى عصيدة الفول الأحمر اللذيذة قابعة فيه، شعر بالجوع ينهشه وهو يشم رائحتها الذكية، فغمس إصبعا في العصيدة كي يتذوقها، وما إن وصل إصبعه إلى فمه حتى سمع نفس الصوت يقول:"يغمس الإصبع". تسمر اللص في رعب، وقد غمره العرق البارد وشله الخوف، فراح يفكر في الهرب الفوري دون أن يستطيع أن يحرك ساكنا لفترة، وبينما هو يتحرك كي يخرج من البيت المرعب، سمع الصوت يقول مجددًا:"يفر مبتعدا"، فراح يركض كالمجنون بأقصى سرعة خارج المنزل، ومنذ ذلك اليوم، حرص اللص كل الحرص على ألا يقرب أي من القريتين المرعبتين ثانية.